Aksa Enerji’den 488 milyon TL net kâr

Aksa Enerji, finansal ve operasyonel anlamda yakaladığı başarı grafiğini bu yılın ilk yarısında da sürdürdü.

Bu yılın ilk yarısında 488 milyon lira net kar elde eden şirket, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen konsolide net karını 2 kattan fazla yükseltti. Cirosunu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyümeyle 4,8 milyar liraya çıkardı.

Şirket, yurt dışı operasyonlardan elde edilen döviz bazlı gelirler ve yurt içi santrallerin olumlu katkısı sayesinde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 55 artırarak 1,1 milyar liraya ulaştırdı. Net finansal borçlarının FAVÖK'e oranı ise 1,53 çarpan oldu.

“Enerji ticaretini farklı ülkelerde devam ettirmeyi planlıyoruz”

İlk yarıya ait finansal sonuçları değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, küresel büyüme vizyonlarında yeni yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Bu yılın son çeyreğinde Özbekistan'da gerçekleştirdikleri santral yatırımlarının ilk fazının faaliyete geçeceğini anlatan kazancı, Kongo'da ise 50 megavat kurulu güce sahip doğal gaz santralinin rehabilitasyonunu tamamlayarak eylül ayının sonuna kadar devreye alımını yapacaklarını açıkladı.

Mali'de ise 20 megavatlık ek kapasitenin 17 megavatını devreye aldıklarını bildiren Kazancı, “Libya'da bir enerji santralinin mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerini üstlenmek üzere bir ön protokol imzaladık. Doğu Avrupa'da ise Ukrayna'da İzmail ve Odessa şehirlerinde iki ayrı kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin iş birliği anlaşmaları imzaladık. Öte yandan, Irak ve Gürcistan'da gerçekleştirdiğimiz enerji ticareti faaliyetlerine ise farklı ülkelerde devam etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

“Yurt içinde de başarılı bir performans sergiledik”

Şirketin yurt içi operasyonlarını da değerlendiren Cemil Kazancı, "Yılın ikinci çeyreğinde özellikle elektrik talebindeki güçlü artış ve hidroelektrik santrallerinin düşük kapasitede çalışması nedeniyle elektrik fiyatlarındaki yükselişle yurt içinde de başarılı bir performans sergiledik. Şanlıurfa'daki 147 megavat kurulu güce sahip olan doğal gaz çevrim santralimizi de olumlu piyasa koşulları nedeniyle 1 Ağustos itibarıyla yeniden devreye aldık. Bingöl, Yozgat ve Kırşehir'deki Mini YEKA ihalelerini kazanarak yenilenebilir enerji alanında yeniden yatırımlarımıza başladık. Yıl sonu için belirlediğimiz hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.