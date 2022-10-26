Aksa Enerji’den Gana ile yeni elektrik satış sözleşmesi

Aksa Enerji, Gana Cumhuriyeti ile 15 yıllık dolar bazlı elektrik satış sözleşmesi imzaladı. Gana Enerji Santrali'nde çift yakıt teknolojisiyle enerji üretimi yapan Aksa Enerji, imzalanan yeni sözleşmeyle santralde başlattığı doğal gaz dönüşümüne hız verecek. Ülkenin elektrik şirketi ECG (Electricity Company of Ghana) ile dolar bazında 15 yıl süreli yeni bir elektrik satış sözleşmesi imzalayan şirket, 370 megavat kurulu güce sahip Gana Enerji Santrali'nde ürettiği elektriğin satışını dolar bazında gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, santralin doğal gaz dönüşüm sürecini başlattıklarını ve santralde halihazırda çift yakıt teknolojisinin kullanıldığını ifade etti.

Yeni satış sözleşmesiyle santraldeki yakıt dönüşümüne hız vereceklerinin altını çizen Kazancı, “İmzaladığımız 15 yıllık dolar bazlı sözleşme, santralimizde çift yakıt teknolojisine geçiş sürecinde sergilediğimiz başarının bir meyvesi. Gana Enerji Santralimizde bugüne kadar başarıyla yürüttüğümüz yakıt dönüşüm sürecine tempolu bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.