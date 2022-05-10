Aksa Enerji'den ilk çeyrekte 1,2 milyar lira net kâr

Aksa Enerji, 2022 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Aksa Enerji, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 212 artırarak 1,5 milyar liraya, FAVÖK marjını ise yüzde 26 seviyesine yükseltti.

Şirket, söz konusu dönemde yurt içi ve yurt dışı santrallerinin başarılı operasyonları sayesinde 5,9 milyar lira ciroya ulaştı.

Özbekistan'da en büyük global yatırımını devreye alan Aksa Enerji, yurt dışı operasyonlarının döviz bazlı getirilerinin katkısıyla konsolide ana ortaklık net kârını yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 5 kattan fazla artırarak 1,2 milyar liraya yükseltti.

“Yıl sonunda 24 milyar liradan fazla ciro hedefliyoruz”

İlk çeyreğe ait sonuçları değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, global yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

2022’nin yurt dışı yatırımların sonuçlarını alacakları bir yıl olacağını belirten Kazancı, şunları kaydetti: “Yıl sonunda 24 milyar liradan fazla ciro ve 5,5 milyar lira FAVÖK hedefliyoruz. Bunun ilk yansımasını da birinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarımızla elde ettik. Güçlü yatırım ivmesi yakaladığımız bu dönemde net finansal borcumuzun FAVÖK'e oranını 1,67 seviyesinde sektör ortalamasının altında tutmayı başardık. Yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz 1,3 milyar lira yatırım harcamalarımızın yüzde 80'ini ise yine yurt dışı projelerimiz için kullanacağız. Yaklaşık yarısı Türkiye sınırlarının ötesinde olmak üzere 2 bin 700 megavattan fazla kurulu gücümüz ile çalışmalarımıza ara vermeden 2022 yılında da istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz."