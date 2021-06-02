Aksa Enerji'den Ukrayna'da santral anlaşması

Aksa Enerji, Odessa Belediye Meclisi ile elektrik santral projesine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 01 Haziran 2021 tarihinde Odessa Belediye Meclisi ile Ukrayna'nın Odessa şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şirket dün yaptığı açıklamada, Gürcistan'dan 1 ay süreyle elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvurunun onaylandığını açıklamıştı.

İthalat faaliyetinin ise 1 Haziran itibarıyla başladığı bildirilmişti.