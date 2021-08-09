Aksa Enerji'den Ukrayna'da yeni anlaşma

Aksa Enerji, kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin yeni bir işbirliği anlaşması daha imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İzmail Belediye Meclisi ile Ukrayna'nın İzmail şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin yeni bir işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Aksa Enerji, 2 Haziran'da de Odessa Belediye Meclisi ile Ukrayna'nın Odessa şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzalandığını duyurmuştu.