Aksa Enerji’den yılın ilk yarısında güçlü finansal performans

Aksa Enerji, 2025’in ilk yarısında FAVÖK’ünü yüzde 39 artırarak 5,9 milyar liraya, FAVÖK marjını ise yüzde 29’a yükseltti. Şirket, 7 ülkedeki 11 santral ve 3 bin megavatın üzerindeki kurulu gücüyle hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürdü.

Talimercan Santrali ile Özbekistan’da liderlik

Temmuz ayında tam kapasite devreye alınan 430 megavatlık Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki kurulu gücünü 1220 megavata çıkardı. Bu adım, şirketi ülkenin en büyük Türk yatırımcısı konumuna taşıdı.

Afrika ve yenilenebilir enerji hamleleri

Afrika Finance Corporation’dan sağlanan 150 milyon dolarlık finansman, şirketin Afrika’daki enerji projelerine ivme kazandıracak. Ayrıca TSKB ile yapılan 80 milyon dolarlık kredi anlaşması, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacak.

2030 global stratejisi ile sürdürülebilir büyüme

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, 2030 Global Stratejisi kapsamında sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, hem finansal hem de stratejik açıdan güçlü bir yıl geçirdiklerini ifade etti.