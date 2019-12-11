Aksa, “Enerjimiz Yarınlara” ekibi Bursalı çocuklarla buluştu

11 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Çocuklara enerjiyi anlatmak üzere, Türkiye’nin en köklü enerji grubu Kazancı Holding çatısı altında yer alan Aksa grup şirketlerinin Mart 2019’da başlattığı “Enerjimiz Yarınlara” kurumsal sosyal sorumluluk projesi Türkiye’yi gezmeye devam ediyor. Aksa Enerjimiz Yarınlara ekibi bu kez Bursalı çocuklarla buluştu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Engürücük Ortaokulu’nu ziyaret eden ekip 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine eğitim verdi. Ekip, Bursa’dan sonra Bilecik’i de ziyaret ederek “Enerjimiz Yarınlara” projesinde bu yıl için hedeflenen 2 bin öğrenciye ulaşma hedefini gerçekleştirecek.