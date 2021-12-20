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Aksa Enerji'nin Irak'a ihracat faaliyeti uzatıldı

Aksa Enerji, Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Aksa Enerji, EPDK tarafından verilen onayla Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinin 2 yıl süreyle, 1 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Şirket duyuruyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptı.

Şirket 2 Kasım 2021 tarihli açıklamasında belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinin 2 yıl süreyle uzatımı için EPDK'ya başvuruda bulunulmuştu.