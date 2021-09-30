Aksa Enerji'ye Gücistan'dan elektrik ithalat izni

Aksa Enerji Gürcistan'dan elektrik ithalatı onayı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin Gürcistan'dan 1 Ekim 2021- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 300 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylandı.

Bu ithalatın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlayacağı ifade edildi.

Özbekistan'da yıl sonu üretime geçme hedefi

Öte yandan şirket, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve Buhara'da toplam 740 megavatlık doğal gaz kombine çevrim santrallerinde yıl sonunda üretime geçmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Taşkent'teki iki ayrı santralin aralık ve ocak 2022'de, Buhara'daki santralin ise Şubat 2022'de aktif üretime başlaması planlanıyor

Türkiye'nin elektrik ithalatı yüzde 86 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin elektrik ithalatı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,89 artarak 105 milyon 961 bin kilovatsaatten 196 milyon 977 bin kilovatsaate yükselmişti.

Ağustos ayında elektrik tüketimi de yıllık bazda yüzde 12,19 artarak 32 milyar 123 milyon 478 bin kilovatsaate yükselmişti.

Elektrik üretimi ise yüzde 12,85 artarak 32 milyar 366 milyon 620 bin kilovatsaat olmuştu.