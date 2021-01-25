Aksa, Irak'a enerji ihracatına başladı

Aksen Enerji'nin Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya yaptığı başvuru onaylanmış ve TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım anlaşması imzalanmıştı.

Aksa'dan KAP'a yapılan açıklamada, "24 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen enerji ihracatı ticari faaliyetleri başlamıştır. Böylelikle, Aksa Enerji'nin faaliyet gösterdiği ülke sayısı altıya ulaşmıştır." denildi.