Aksa, Irak'a enerji ihracatına başladı
Aksa Enerji yüzde 100 bağlı ortalığı konumundaki Aksa Aksen Enerji'nin Irak'a enerji ihracatı faaliyetlerine başladığını duyurdu.
Reuters
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Aksen Enerji'nin Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya yaptığı başvuru onaylanmış ve TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım anlaşması imzalanmıştı.
Aksa'dan KAP'a yapılan açıklamada, "24 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen enerji ihracatı ticari faaliyetleri başlamıştır. Böylelikle, Aksa Enerji'nin faaliyet gösterdiği ülke sayısı altıya ulaşmıştır." denildi.