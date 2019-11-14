Aksa Jeneratör ile Mitsubishi ortak şirket kurdu

14 Kasım 2019

Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, Japon endüstri ve sanayi devi Mitsubishi ile yeni bir ortaklık kurduklarını belirterek, "Yeni kurulan şirket, Mitsubishi-Aksa markasıyla Mitsubishi motorlarıyla jeneratör üretimi yapacak. Bu jeneratörlerin bir kısmı Çin'de, bir kısmı Türkiye'de üretilecek. Türk mühendislerin dizayn ettiği bu jeneratörleri yeni pazarlara sunacağız. Ortaklık, bizim satışlarımıza yıllık 100 milyon dolarlık bir artış getirecek." dedi.

Afrika'dan Okyanusya'ya, Amerika'dan Asya'ya kadar 170 ülkeye satış yapan, Türkiye, Çin ve ABD'deki üretim tesisleriyle dünyanın 5 büyük jeneratör üreticisinden biri olan Aksa Jeneratör, global bir marka olarak dünya ligindeki yerini yükseltecek önemli bir iş birliğine imza attı.

Aksa Jeneratör, Japon sanayi devi Mitsubishi ile yüksek teknolojili jeneratör üretmek üzere Asya Pasifik merkezli ortak bir şirket kurdu. Yenilikçi çözümler geliştirerek yüksek teknolojik ürünler sunacak olan şirketin kurulmasına ilişkin anlaşma, Japonya'nın en büyük motor üreticisi Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ve Aksa Jeneratör arasında imzalandı.

Sanayi devi Mitsubishi'nin motor üretim teknolojisi ile dünyanın en büyük jeneratör üreticilerinden biri olan Aksa Jeneratör'ün üretim gücü ve mühendislik kapasitesinin aynı platformda buluşmasının yaratacağı sinerji, şirketin yeni projelerde daha etkin rol almasını sağlayacak.

"Dünyada üst sıralara yükselmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Aksa Jeneratör CEO'su Peker, iş birliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksa Jeneratör olarak pazarı takip eden değil, pazara yön veren bir konuma eriştiklerini belirterek, yüzde 100 yerli ve milli Türk markası olduklarını hatırlattı.

Türkiye'nin yanı sıra Amerika ve Çin'de de üretim yaptıklarını, yaklaşık bin 200 çalışanları bulunduğunu, 600 çalışanın Türkiye'de, diğer 600 çalışanın da yurt dışında bulunan lokasyonlarda görevlerini yerine getirdiğini anlatan Peker, "2019 yılının finansal göstergelerine baktığımızda, dolar bazında yaklaşık yüzde 8 civarında artış yakaladık. Ciromuzun yüzde 70'ten fazlasını ihracat oluşturuyor. Türkiye'de uzun yıllardır açık ara pazar lideriyiz. Dünyada ilk 5 üreticiden biriyiz. Türkiye'de liderliğimizi korumak ve dünyada üst sıralara yükselmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika'da Cezayir, Kenya, Sudan, Güney Afrika, Mısır ve Gana'da kendi satış ofisleri bulunduğunu, bu ofislerin Aksa Jeneratör'ün satış ve satış sonrası hizmetleri için faaliyet gösterdiğini aktaran Peker, "Afrika'ya ağırlık vermeye devam edeceğiz. 2020 yılında Nijerya'da olmayı hedefliyoruz." dedi.

"Ortaklık, Türk mühendislik gücünün dünyada kabul edildiğinin göstergesi"

Alper Peker, 35 yıllık deneyime sahip bir şirket olmanın gücü ve son yıllarda Türkiye imajının da giderek güçlenmesiyle Japon devi Mitsubishi ile ortaklık yapma şansı yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Japon endüstri ve sanayi devi Mitsubishi ile yeni bir ortaklık kurduk. Şirketin ismi Mitsubishi Motor Sistemleri oldu. 2 yıllık bir hazırlığın sonunda ortaklığımız resmileşti. Mitsubishi'nin çok köklü bir geleneği var. Yeni kurulan şirket, Mitsubishi-Aksa markasıyla Mitsubishi motorlarıyla jeneratör üretimi yapacak. Bu jeneratörlerin bir kısmı Çin'de, bir kısmı Türkiye'de üretilecek. Türk mühendislerin dizayn ettiği bu jeneratörleri yeni pazarlara sunacağız. Japon kalite ve hizmet standartları ile uyum içinde çalışarak daha verimli bir performans sergileyeceğimize inanıyoruz.

Şirketimiz kuruldu, sermayesi ödendi ve şu an operasyona başladı. Mitsubishi ile ortaklık, bizim satışlarımıza yıllık 100 milyon dolarlık bir artış getirecek. Bu da satışlarımıza yıllık yaklaşık yüzde 25'lik bir katkı anlamına geliyor. Bu ortaklık, Türk mühendislik gücünün de artık dünyada kabul edildiğinin göstergesidir."

"Pazar çeşitlemesine gidiyoruz"

Aksa Jeneratör CEO'su Peker, dünya üzerinde birçok ülkede satışları bulunduğunu, Yeni Kaledonya'dan Komor Adaları'na, en son Vanuatu'ya kadar birçok farklı ülkede satış yapabilme yetkinlikleri olduğunu ifade ederek, "Pazar çeşitlemesine gidiyoruz." dedi.

Dünya genelinde 18'den fazla ülkede Aksa Jeneratör ofisi bulunduğunu aktaran Peker, "Geri kalan ülkelerde ise satış temsilcilerimiz ile operasyonumuzu yönetiyoruz. Dünya genelinde tüm bu operasyon altında yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde teknik anlamda satış sonrası destek üniteleri ile ortak hareket ediyoruz. Satış sonrası müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Çünkü her memnun edilen müşteriyi yeni müşterilerin anahtarı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedef ilk 3 üreticiden biri olmak”

Alper Peker, Aksa Jeneratör'ün, 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk 3 üretici firmadan biri olma hedefiyle çalıştığını belirterek, büyüme stratejilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika kıtası öncelikli olmak üzere Hindistan gibi ülkelere ve Avrupa'ya yatırımlarımızı sürdürerek dünya pazarında ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Afrika ve Güney Amerika pazarlarındaki olası fırsatları takip ederek dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek gelişimimizi hızlandıracağız. Uzun dönemde Nijerya, Brezilya ve Avustralya pazarlarında da pazar payımızı artırmayı amaçlıyoruz."

1968 yılında kurulan Aksa Jeneratör, 170 ülkeye ulaşan ihracatı ve küresel sektörde ilk 5 üretici arasında olma özelliği ile Türkiye ekonomisine yüksek katkı sunan firmalar arasında yer alıyor. 20 yıldır Afrika pazarında yer alarak bu kıtanın gelişimini destekleyen Aksa Jeneratör'ün Türkiye, Çin ve ABD'de 3 üretim tesisi bulunuyor. 2018 yılında 1,5 milyar TL ciroya ulaşan şirket, cirosunun yüzde 65'ini yurt dışı satışlardan sağladı.