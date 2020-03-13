Aksa Jeneratör, küresel ölçekte ilk 3’ü hedefliyor

13 Mart 2020

Osman KILIÇ

Asya pasifik, Afrika, Amerika kıtaları ve Hindistan gibi ülkelerde yeni yatırımlar ve ortaklıklar ile global jeneratör pazarında büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, “2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de İstanbul Havalimanı’na 90 MW’lik jeneratör tedarikinin yanında uluslararası alanda Gana Kotoka Havalimanı, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi gibi projelerde yer aldıklarını aktaran Özer, “Okyanusya kıtasındaki Vanuatu Cumhuriyeti’yle 10 MW’lik santral projesine de ürün verdik. Kanada’dan Yeni Kaledonya adasına, Güney Afrika’dan Sibirya’ya kadar dünyanın her köşesinde Aksa Jeneratör’ün ürünleri kullanılıyor” ifadesini kullandı. Özer, ABD’de UL standartları ile üretim yaptıkları tesis ile Amerika pazarında güçlendiklerini ifade etti.

Çin pazarında da hızlı büyüdüklerini söyleyen Özer, “Çin Ulusal Tatili ve koronavirüs salgınından dolayı tesisimiz 2 hafta kapalı kalmıştı. Tesis 17 Şubat’ta üretime yeniden başladı” açıklamasında bulundu. Şu an için alternatif pazar aramadıklarını bildiren Özer, “Koronavirüs sadece Çin’in değil dünyanın bir sorunu haline geliyor. Bizim sektörümüz açısından şu anda Çin’deki üretimde yaşanacak çok ciddi bir sıkıntı olacağını sanmıyoruz” diye konuştu.

Mitsubishi ile şirket kurdu

Aksa Jeneratör’ün Japon sanayi devi Mitsubishi ile yüksek teknolojili jeneratör üretmek üzere Asya Pasifik merkezli ortak bir şirket kurduğunu bildiren Özer, “Yenilikçi çözümler geliştirerek yüksek teknolojik ürünler sunacak şirketin kurulmasına ilişkin anlaşma, Japonya’nın en büyük motor üreticisi Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ve Aksa Jeneratör arasında imzalandı” dedi. Özer, “Mitsubishi’nin üretim teknolojisi ile yine dünyanın en büyük jeneratör üreticilerinden biri olan Aksa’nın üretim gücü ve mühendislik kapasitesini aynı platformda buluşmasıyla oluşacak sinerji, yeni projelerde daha etkin rol alınmasını sağlayacak. Datacenter sektörü önümüzdeki üç yıl içinde 2 milyar dolarlık bir jeneratör pazarı yaratacak. Fabrikamızın içinde belli bir bölüm ayırarak bu alandaki üretimlere başladık. Global’de de potansiyeli yüksek olan sektörlere odaklanarak büyümeyi hedefliyoruz.”