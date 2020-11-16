Aksa Jeneratör’de üst düzey atama

Dünyanın en büyük üç jeneratör üreticisinden biri olmayı hedefleyen ve bugün itibarıyla 173 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Jenetör, yönetim kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, son olarak gerçekleştirdiği üst düzey atama ile Pazarlama Genel Müdürlüğü görevine Abidin Volkan Karaçalı'yı getirdi.



Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre Karaçalı, Aksa Jeneratör’ün yurt içi ve yurt dışı tüm pazarlama faaliyetlerini yürütecek.

Öte yandan Aksa Jeneratör Operasyon Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Nazmi Atalay ve Aksa Jeneratör Satış ve Kiralama Genel Müdürlüğü görevini üstelenen Rıdvan Özer mevcut görevlerine devam edecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Karaçalı, İsviçre'de Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Şirket Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2006 yılında iş hayatına başlayan Karaçalı, Vestel Dış Ticaret'te 5 yıl süresince Satış Sorumluluğu, takip eden 5 yılda Ortadoğu, Afrika, Hindistan, Asya Pasifik, Amerika ve Uzak Doğu bölgelerini kapsayacak şekilde Bölge Satış Müdürlüğü ve son olarak 5 yıl boyunca Vestel Ticaret'te satış, pazarlama ve iş geliştirme faaliyetleri ağırlıklı olmak üzere Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.