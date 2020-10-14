Aksa Jeneratör'den Hollanda'ya yeni üretim ve ticaret merkezi

14 Ekim 2020

Aksa Jeneratör, yatığı açıklama ile Hollanda’nın Rotterdam bölgesinde yeni üretim ve ticaret merkezi açtığını duyurdu. Açıklamaya göre, Amerika’dan Asya’ya, Afrika’dan Okyanusya’ya 19 ülkede kendi ofis ve yatırımları ile faaliyet gösteren Aksa Jeneratör, Türkiye, Çin ve ABD’deki üretim tesisleri, 173 ülkeye ihracatıyla dünyanın önde gelen jeneratör üreticileri arasında yer alıyor.

Verilen bilgiye göre Aksa Jeneratör, Hollanda tesisinde Avrupa menşeili yenilikçi ve çevreci ürünlerle Batı Avrupa ve ihraç pazarlara odaklanacak. Avrupa pazarında hızla büyüyen veri merkezi, telekomünikasyon ve altyapı pazarlarına hitap etmek isteyen şirket, Hollanda üzerinden Avrupa’daki müşterilerini dinleyerek ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda Avrupa’nın sürdürülebilirlik hedefleri paralelinde sektörün dönüşümüne öncelik etmek isteyen Aksa, yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanıldığı, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı bir teknoloji olma özelliğiyle öne çıkan hibrid jeneratör sistemlerini de Avrupa pazarına buradan sunmayı planlıyor.

"Dünyada en büyük ilk 3 üretici şirket arasında olmayı hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, global büyüme stratejileri doğrultusunda dev bir adım attıklarını vurguladı. Hollanda'daki tesisin de faaliyete geçmesiyle 5 kıtada yer aldıklarına dikkat çeken Özer, "Böylece 2025 yılına kadar dünyanın 3 büyük jeneratör üreticisinden biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bireysel kullanımdan dev projelere uzanan geniş yelpazedeki ürün ve uygulamalarımızla jeneratör pazarında çok kısa bir sürede dünya markası haline geldik. Önümüzdeki dönemde de global ayak izimizi ve pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda farklı çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayat geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

19 ofis ve 4 temsilcilik ile hizmet veriyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, Aksa Jeneratör’ün Hollanda’da üretim ve ticaret merkezi haricinde Türkiye, Çin ve ABD’de de üretim tesisleri bulunuyor. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da 19 ofis ve 4 temsilcilikle hizmet veren Aksa Jeneratör, 2019 yılında cirosunun yüzde 70’ini yurt dışı satışlardan elde etti. Türkiye’de İstanbul Yeni Havalimanı projesine 90 MW’lık jeneratör tedarikinin yanında uluslararası alanda Gana Kotoka Havalimanı, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi gibi dev projelerde yer alan Aksa Jeneratör, son olarak Okyanusya’nın turizm cenneti Vanuatu Cumhuriyeti’yle 10 MW’lik enerji santrali projesine enerji desteği sağladı. Pandemi sürecinde de büyümeye devam eden şirket, Avrupa’da metro, havalimanı, hastane projeleri; Afrika’da telekom, havalimanı ve otel projeleri; Asya Pasifik’te veri merkezi projeleri, Ortadoğu’da üniversite ve hastane projelerinde yer aldı.