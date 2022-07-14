Aksa, Kazakistan'daki santral ihalesini kazandı

Aksa Enerji, Kazakistan Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW kurulu güce sahip olacak Kyzykorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazandığını duyurdu.

Globalleşme yolundaki ilk adımını 2015 yılında atan Aksa Enerji; Gana, Madagaskar ve Mali’de devreye aldığı enerji santralleriyle Afrika kıtasına açıldı. Şirket, 2020 yılında da Özbekistan ile Asya pazarına adım attı.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, şirketin 2022 yılı hedeflerine yönelik daha önceki demecinde, "2022 yılı yurt dışı yatırımlarımızın meyvesini toplayacağımız bir yıl olacak. Yıl sonunda 24 milyar TL’den fazla ciro ve 5,5 milyar TL FAVÖK hedefliyoruz" ifadelerine yer vermişti.