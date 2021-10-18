Aksa, şimdi de Angola’ya giriyor

Kerim ÜLKER



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 günlük Afrika turunda ilk imzalar atılmaya başlandı. Bugün sabah saatlerinde başkent Luanda’ya geçen Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı. 13 Ekim’de THY’nin Angola’ya doğrudan uçuşlara başladığını ifade eden Erdoğan, Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzalandığını duyurdu. Angola ile imzalanan anlaşmalardan biri de Türk enerji şirketi Aksa tarafından gerçekleşti. Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı ile elektrik üretim ve iletim projelerinin geliştirilmesine yönelik bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladı.

AFRİKA’DA 520 MW’LIK KURULU GÜCÜ VAR

Türkiye’nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi olan Aksa, 2 kıtada 5 ülkede faaliyet gösteriyor. İlk yurtdışı yatırımını KKTC’de yapan Aksa, Özbekistan ile Asya’da, Gana, Madagaskar ve Mali ile de Afrika’da faaliyet gösteriyor. Şirketin Gana’daki Akaryakıt Enerji Santrali 370 MW, Madagaskar’daki iki santrali 90 MW, Mali’deki santrali ise 60 MW’lık kurulu güce sahip.