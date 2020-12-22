Aksa'nın Everfresh teknolojisi artık termal çorapta

Everfresh elyafın kullanıldığı DAGİ termal çoraplar satışa sunuldu. Şiretten yapılan açıklamaya göre, DAGİ mağazaları ve online satış sitelerinde yerini alan çoraplar, Everfresh’in içerdiği çinko bazlı etken maddesiyle kalıcı antimikrobiyal ve antifungal etki sunuyor. Kullanım esnasında her an sıcak tutan çorap, bakteri oluşumunu da yüzde 99,99’a kadar engelliyor.