Aksigorta, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri sözleşmesini imzaladı

Çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği bilinciyle yürüten Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Kurumu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri sözleşmesini (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Aksigorta, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olan sözleşmeyle toplumsal cinsiyet eşitliği adına hali hazırda yürüttüğü pek çok çalışmayı WEPs’in 7 temel prensibi doğrultusunda güçlendirmiş olacak.

"Yönetici kadromuzun yüzde 32'si kadın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri Sözleşmesi’ni imzalamış olmaktan oldukça mutluyuz. Aksigorta olarak, tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan cinsiyet eşitliği bilincini kurumda farkındalık yaratmak amacıyla 2013 yılında İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzalamış ve bu bildirge ile kurum içerisinde cinsiyet dengesini korurken, aynı zamanda deneyimli ve yetkin kadın çalışanların daha üst pozisyonlara doğru ilerleyerek Aksigorta’da ve iş hayatında yükselmelerine de destek oluyoruz. Rakamlarla ifade etmemiz gerekirse, kurumumuz çalışanlarının yüzde 50,3’ü kadınlardan oluşuyor. Yönetici kadromuzun yüzde 32’si kadın. Aynı zamanda yüzde 73 oranında kadın çalışan bağlılığına sahibiz. Kıdem yılı oranlarına baktığımızda da kadın çalışanlarımızın 6,01 oranında kıdem yılına sahip olduğunu görüyoruz." dedi.

"Eşit işe eşit ücret politikası uyguluyoruz"

Aksigorta’da tamamen performansa ve iş büyüklüğüne dayalı eşitlikçi terfi ve eşit ücret politikası uyguladıklarını söyleyen Ayşegül Gürkale, “Tüm iletişim kanallarımızda cinsiyet ayrımı yapmayan bir yaklaşım sergileyerek kadın erkek eşitliğini bulunduğumuz her platforma taşıyor ve savunuyoruz. Cinsiyet eşitliği konusunu eğitim ve seminerler ile destekliyor, bu konudaki farkındalığı artırmaya öncelik veriyoruz. Aynı zamanda, aile içi şiddete maruz kalarak, destek almak isteyen çalışanlara psikolojik, tıbbi, mali ve hukuki konularda danışmanlık yapan çalışan destek programı ile çalışanlarımızın yanında yer alıyoruz." diye konuştu.