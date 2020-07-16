Aksigorta Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaştı

16 Temmuz 2020

Son 2 yılda yüzde 26’lık büyüme ile kapsama alanını genişlettiği belirtilen Aksigorta'nın, Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaştığı bildirildi.

Acentelerini 10 bölgeye ayıran Aksigorta, İstanbul Avrupa bölgesinde %48, İstanbul Anadolu bölgesinden %33 büyüme kaydetti. Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde %29 artış yaşayan şirket, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde %32, Çukurova ve İç Anadolu bölgesinde ise %27 büyüme elde etti.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Aksigorta olarak, 60 yıllık köklü geçmişimizle müşterilerimizin ve en büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sigorta sektörünün büyümesindeki en önemli katkıyı sunan acentelerimizi, gerek iş süreçlerini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğimiz teknolojik yatırımlarımız gerek destek paketlerimiz gerekse de sunduğumuz eğitimlerle desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.