Aksigorta'da kontrol Sabancı'ya geçti

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en önemli sigorta şirketlerinden Aksigorta’da önemli bir değişim yaşandı. Yüzde 28’i halka açık olan, geri alan 72’lik hissenin ise eşit oranda Sabancı Grubu ve Ageas tarafından yönetilen Aksigorta ile ilgili Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde bir açıklama yapıldı.

Rekabet Kurumu’nun yer verdiği bildiride Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Ageas Insurance International NV tarafından ortak kontrol edilen Aksigorta A.Ş.’nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Önceki gün yayınlanan açıklamanın ardından Sabancı Grubu’na Aksigorta’daki değişimi sordum. Değişimin hisse bazında değil, yönetimde gerçekleştiği ifade edildi. Sabancı Holding’den gelen açıklamada Aksigorta’daki ortaklık yapısında, yüzde 36’lık hisse Sabancı Grubu, yüzde 36’lık hisse Belçikalı Ageas, geri kalan yüzde 28’lik payın ise halka açık olduğu, bu oranlarda bir değişimin gerçekleşmediği ifade edildi.

ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞMİYOR

Açıklamada, “Ortaklık yapısı ile ilgili bir değişiklik veya küçük hissedarlara hisse alım çağrısı bu kurumların gündeminde bulunmamaktadır. Sabancı Holding ile Ageas arasındaki ortaklık yapısında hisse paylaşımına dair bir değişiklik olmaksızın; iki şirket arasındaki ortaklık sözleşmesinde belirlenmiş olan eşit yönetim hakkının Sabancı Holding lehine değişerek hakim ortak durumunu elde etmesi söz konusudur.” denildi. Bundan sonra eşit ortak şeklindeki hisse yapısına rağmen Aksigorta’da kontrol Sabancı Holding’de olacak.