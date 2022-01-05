Aksigorta’da organizasyon ve üst yönetim değişikliği

Aksigorta, yeni dönemin ihtiyaçları ve şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda organizasyon ve üst yönetim yapısında önemli değişikliklere imza attı.

Yapılan değişiklikler kapsamında Kurumsal Teknik, Satış, Hukuk ve Reasürans Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Fahri Altıngöz, 2022 yılı itibarıyla ‘Genel Müdür Vekili’ unvanına sahip olacak. Fahri Altıngöz’ün yönetimindeki Acente, Kurumsal Banka, Broker ve Sağlık Satış bölümleri de Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran’ın sorumluluğu altında; ‘Satış Kanalları Yönetimi ve Sağlık’ fonksiyon adıyla birleştirildi.

Yeni organizasyon yapısı ile birlikte yine Fahri Altıngöz’ün yönetimindeki Reasürans, Teknik ve Risk Mühendisliği bölümlerinin sorumluluğunu ‘Teknik, Reasürans ve Müşteri Deneyimi’ fonksiyon adıyla Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel üstlenirken, Metin Demirel’den boşalan ‘Teknoloji ve Operasyonel Mükemmellik’ fonksiyonu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise uzun yıllardır Aksigorta’da Yönetişim ve Servis Yönetimi Bölüm Müdürü olarak görev yapmakta olan Kaan Konak atandı.

Ayrıca yine Fahri Altıngöz yönetiminde bulunan Hasar Hukuk ve Bedeni Hasar ile Kurumsal Hukuk ve Uyum bölümleri; ‘Hukuk ve Bedeni Hasar’ bölümü olarak ‘Hasar ve Hukuk’ fonksiyonu altında Genel Müdür Yardımcısı Soner Akkaya’nın sorumluluğunda birleştirildi.

2022 yılı itibarıyla Aksigorta’da İnsan Kaynakları çatısı altında ‘Agile Yönetim’ bölümü kurulurken, hali hazırda Kanal Yönetimi altında konumlandırılan ‘Kurumsal İletişim ve Marka İletişimi^’ birimlerinin sorumluluğunu, ‘İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik’ fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale üstlendi.