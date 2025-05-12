Aksu Enerji, birleşme ve satın alma görüşmelerine başladı

Aksu Enerji, Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile birleşme veya satın alma alternatiflerini değerlendirmek üzere görüşmelere başladı.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 1 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketin büyüme hedefleri, sürdürülebilir enerji kapasitesinin artırılması ve sektördeki rekabet gücünün güçlendirilmesi amacıyla stratejik iş birliklerinin incelenmesine karar verildiği bildirildi.

Gizlilik sözleşmesi imzalandı

Açıklamada, "Bu kapsamda, Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren, teknik altyapısı ve finansal gücüyle öne çıkan saygın bir firma ile birleşme ve/veya satın alma alternatifleri üzerine görüşmelere başlanmıştır. Süreç kapsamında, ilgili firma ile karşılıklı olarak 06.05.2025 tarihinde "Gizlilik ve Bilgi Paylaşımı Sözleşmesi" imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Aksu Enerji’nin açıklamasında, gizlilik sözleşmesinin detaylarına da yer verildi. Buna göre, taraflar olası birleşme, devralma, hisse değişimi veya stratejik ortaklık seçeneklerinin mali, hukuki ve teknik açılardan değerlendirilmesi, karşılıklı incelemelerin yapılması ve sürecin gizlilik prensipleri çerçevesinde yürütülmesi konusunda mutabık kaldı.

Değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, ilerleyen aşamalarda gerekli görülmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde ilgili başvuruların yapılacağı ve yasal izin süreçlerinin başlatılacağı ifade edildi.