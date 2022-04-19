Aksungur İHA'ya yeni kabiliyet kazandırıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından orta irtifa uzun havada kalış (MALE+) sınıfı olarak geliştirilen Aksungur insansız hava aracı (İHA) platformuna ilk kez sivil baz istasyonu entegre edildi. 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi yapıldı.

Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen ve ilk testleri başarıyla tamamlanan bu kabiliyet sayesinde Aksungur, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.

Aksungur İHA’ya kazandırılan yeni özellik hakkında bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Aksungur'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde Aksungur mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek." ifadelerini kullandı.