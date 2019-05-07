Aktaş Holding, Hindistan’ı öncelikli pazar ilan etti

07 Mayıs 2019

Hindistan demiryollarının en önemli tedarikçilerinden biri olma yolunda ilerlediklerini belirten Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, “Hindistan tren yolları, yılda 20 bin adet seviyesinde alım gerçekleştiriyor. Demiryollarında gelecek beş yıl boyunca, her yıl ortalama yüzde 10 büyümesi öngörülen Hindistan’da oluşan potansiyel fırsatları iyi değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Hindistan için özellikle raylı sistemlerdeki süspansiyonları hem havalı hem de sönümleyici sistemler olarak tasarladıklarını ve üretimine başladıklarını ifade eden İskender Ulusay, Hindistan’ın Tata, Mahindra gibi global markalarının tedarikçisi olduklarını hatırlattı.

Ulusay, ayrıca Hindistan’daki 7-8 OEM’in süspansiyon sistemlerini de doğrudan Türkiye’de üretip gönderdiklerini kaydetti. Ayrıca Çin’deki fabrikaları aracılığıyla Çin başta olmak üzere Güney Asya ve Kuzey Afrika bölgelerine yönelik üretim hedeflerinin bulunduğunu da aktaran Ulusay, “Hedef pazar olarak Türkiye, ardından Hindistan ve AB ülkeleri olacak. İkinci fazda da Büyük İpek Yolu Projesi kapsamını hedef olarak belirledik. Sadece ikincil süspansiyon için değil, birincil süspansiyon için de çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, birincil ve ikincil süspansiyona ürün sağlayan ilk yerli firma olmak” diye konuştu.

Yerli raylı sistem üreticileri ile yakın çalıştıklarını belirten Ulusay, kısa vadede daha fazla firmayla çalışmayı planladıklarını vurguladı.

“Ürünlerimiz yerlileştirme projesi kapsamına alındı”

Aktaş Holding’in, otomotiv endüstrisinin yanı sıra raylı sistemler alanında önemli bir yerli üretici olduğuna dikkat çeken İskender Ulusay, şöyle dedi: “Raylı sistemlerde hem titreşim önleyici, hem süspansiyon sistemlerindeki ürünler hem de raylı sistemlerin yatırımlarında girdiler üretiyoruz. Tren körüğü sistemleriyle ilgili ilk çalışmamıza 2008 yılında, İstanbul Ulaşım firmasına ait ABB araçlarındaki pnomatik ikincil süspansiyon sistemlerinin testi için gerçekleştirilen montaj ile başlamıştık. Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından 2011 yılının ortalarından itibaren ikincil süspansiyon sistemlerinin üretimi ve testleri için profesyonel bir üretim yapılanmasına girdik. Türkiye’de tren körüğünü üreten ilk firma olduk. Gelinen noktada Aktaş Holding olarak, raylı sistemler süspansiyon sistemleri sektöründe salt yerel pazara odaklanmadan, sektörün global oyuncularından biri olma yolunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Ayrıca Sanayi Bakanlığı SIP projesi kapsamında ürettiğimiz ürünler yerlileştirme projesi kapsamına alındı.”

2019'da yüzde 35 ila 40 arası büyümeyi öngörüyor

Bu yıl, toplam iş hacminde küresel pazardaki talep doğrultusunda yüzde 35 ila 40 arası büyüme öngördüklerini bildiren İskender Ulusay, orta vadede ise cirolarını 250 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Havalı süspansiyon sistemlerinde, hafif ticari araçlar ve demiryolu projelerinin devreye girmesiyle birlikte 2019’da hedeflerine ulaşacaklarını ifade eden Ulusay, holding olarak raylı sistemler konusunda uluslararası rekabette her geçen gün daha iyi noktalara ulaştıklarını anlattı.

Başarılarında Ar-Ge altyapısının önemli olduğuna dikkat çeken Ulusay, sektöre yenilikçi ve verimlilik esaslı ürünler sunmak için çalıştıklarını dile getirdi. 2017’de bakanlıktan onaylı Ar-Ge merkezi belgesi aldıklarını hatırlatan Ulusay, cirodan Ar-Ge’ye ayırdıkları yüzde 3’lük payı kısa vadede yüzde 5’e yükselteceklerini söyledi. Ulusay, 2018’in son çeyreğinde ISO/TS 22163:2017 IRIS (International Railway Industry Standard) yönetim sistemlerine dahil edildiklerinin de altını çizdi.