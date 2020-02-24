Aktaş Holding, Özbekistan yolcusu

24 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Aktaş Holding’in Yapı Grubu’nda bulunan ve EPDM membran üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olan Ak-İzo Yalıtım Sistemleri, uluslararası arenaya odaklandı. Lineflex markasıyla sektörün Türkiye’deki en büyük pazar payına sahip olan şirket, yeni nesil su yalıtım çözümleri sunan son teknolojili ürünleriyle, Özbekistan’ın en büyük yapı ve inşaat fuarı UzBuild’de yerini alacak.

25-28 Şubat tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek olan UzBuild 21. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'nda, ileri teknoloji ve çevreci Lineflex markasıyla yer alacak olan AK-İZO; fuar süresince Hall 4, G142 no’lu stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aktaş Holding CEO’su İskender Ulusay, “AK-İZO Yalıtım Sistemlerinin ana faaliyet konusu, su izolasyonu için EPDM kauçuk esaslı membran üretimi ve satışı olup, buna ilaveten su izolasyonu için tamamlayıcı ürünler ve yenilikçi ses ve kimyasal bariyerler üzerine çalışmalarımız bulunmaktadır. 2020 yılında farklı coğrafyalardaki iş potansiyelimizi arttırmayı hedefliyoruz. Uluslararası fuar katılımları ile hem mevcut hem de yeni ürünlerimizi sektörle buluşturmayı hedefledik” dedi.