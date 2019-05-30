Aktaş Holding yurtdışında fabrika yatırımı yapacak

30 Mayıs 2019

Bu yıl, dış pazarlardaki talep doğrultusunda yüzde 70’lik büyüme hedeflediklerini kaydeden Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay;ABD, Hindistan veya Rusya’da yeni tesis yatırımları hedeflediklerini anlattı.

Küresel ölçekte üretim, satış ve dağıtım hacmi olarak toplam 60 bin metrekarenin üzerinde üretim yaptıklarını aktaran Ulusay, bugün itibarıyla üçü yurtdışında olmak üzere yedi fabrikada faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Halihazırda altı kıtada, 100 ülkeye satış yaptıklarını anlatan İskender Ulusay, otomotivde ana sanayinin globaldeki en büyük oyuncularına doğrudan ürün gönderdiklerini ifade etti.

Ulusay, “ABD’deki çekici, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıta taşıma grubunun önemli oyuncularından Daimler Mercedes ile yürüttüğümüz çalışmalar var. ABD’nin 50 eyaletinde Daimler’in satacağı tüm hava süspansiyon sistemlerinin üretimini biz yapıyoruz. Ana sanayinin hemen her firmasıyla çalışmalarımız bulunuyor” dedi.

Hammadde ve parçaların yüzde 60’tan fazlası yerli

Öte yandan bu yıl sonuna kadar globaldeki yapılanmalarını etkin şekilde kullanarak, pazardaki konumlarını daha da güçlendirmek istediklerini ifade eden Ulusay, “ Başta ana iş kolumuz havalı süspansiyon sistemlerimiz olmak üzere, kapasite yatırımlarını geçtiğimiz yıllarda tamamladığımız izolasyon membran ve endüstriyel hortumların dağıtım kanallarını çeşitlendirmeye genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Küçük bir atölyede 1938 yılında faaliyetlerine başlayan Aktaş Holding’in bugün sektörün en büyük küresel oyuncularından biri haline geldiğini belirten İskender Ulusay, otomotiv grubunda Airtech, Aktaş Körük ve Aircomfort markalarıyla üretim yaptıklarını anlattı.

Şirket olarak, yerli ve milli üretime öncelik veren anlayışa tam destek verdiklerinin altını çizen İskender Ulusay, üretim süreçlerinde kullanılan hammadde ve parçaların yüzde 60’tan fazlasını yurtiçinden tedarik ettiklerini ifade etti.

Ulusay, şunları söyledi: “Halihazırda kullandığımız makineleri büyük oranda kendimiz geliştirirken, bu makineleri Türk makine sanayisine yaptırıyoruz. İleriye dönük hedeflerimiz arasında, yerli tedarikçilerimizin üretim kabiliyetlerinin gelişimine olduğu kadar, yerli imalatçı sayısının artmasını destek olmak da önemli bir yer tutuyor. Şirket olarak, büyüme ve yatırım alanında çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Ayrıca yeni ürün grupları için farklı projeler geliştirmeye de devam etmek istiyoruz.”

Üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor

Aktaş Holding’in kauçuk alanındaki uzmanlığının da katkısıyla bugün altı kıtada 550’den fazla çalışanı istihdam eden, 150’den fazla ülkede ürünleri satılan bir yapı haline geldiğine işaret eden İskender Ulusay, üretimin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini vurguladı. Ulusay şu bilgileri verdi: “Avrupa, Amerika, Çin ve Rusya gibi potansiyel pazarlarla birlikte, özellikle Güney Asya ve Afrika pazarındaki gelişmeleri yakından takip edip; karşımıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmek istiyoruz.

2019 yılında dünyanın farklı lokasyonlarında düzenlenecek Automechanika İstanbul, Automechanika Shanghai, Automechanika Frankfurt, Hannover Messe, ABD HDAW Fuarı gibi fuarlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.”

Ulusay, cirodan Ar-Ge için ayırdıkları yüzde 3’lük payı önümüzdeki yıllarda yüzde 5’e yükselteceklerini de söyledi.

İskender Ulusay, şirketin toplamda yaklaşık 90 adet patenti, 15 faydalı modeli, 3 uluslararası patenti ve 1 ulusal patent başvurusu bulunduğunu, her yıl ortalama 10 adet patent başvurusu gerçekleştirdiklerini aktardı. Aktaş’ın Airtech markası Turquality Destek Programı’nda yer alıyor.

Beş yılda ciroyu 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor

2018 yılında grubun 100 milyon dolarlık ciro elde ettiğini hatırlatan İskender Ulusay, “80’den fazla patent bulunan körüklerimizden, yılda 1 milyon adet üretiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda, ciromuzu 250 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. 2019 yılı şirketimiz için planladığımız ve hedeflediğimiz noktada ilerlemeye devam ediyor. 2019 yılı için zaten şirket olarak beklentimiz son derece yüksek. İş hacmimiz açısından, yurtdışı pazarlardaki taleplerine göre yüzde 35 ila yüzde 40’lık büyüme planımız bulunuyor” dedi.