“Aktaş Kariyer Okulu” ilk mezunlarını verdi

05 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, gençlere desteğini sürdürüyor.

Aktaş Holding, üniversiteden yeni mezun gençlere fırsat sunma ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlama hedefiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Aktaş Kariyer Okulu” projesi kapsamında, ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadı.

Genç çalışan istihdamına büyük önem veren şirket, yeni mezun gençleri Aktaş kurum kültürüyle yoğurup iş dünyasına birer ‘dünya vatandaşı’ kimliğiyle en iyi şekilde hazırlamak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Aktaş Kariyer Okulu” projesi kapsamında, ilk mezunlarını düzenlenen törenle verdi.

İlk iş deneyimi Aktaş’ta

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra, ilk iş deneyimlerini 29 Nisan 2019 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında “Aktaş Kariyer Okulu” öğrencisi olarak yaşayan gençler, RUMELİSİAD Evi’nde düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

“Organizasyonu farklı çalışma yetenekleriyle zenginleştireceğiz”

Törende konuşan Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, “6 kıtaya yayılmış çok uluslu bir şirket olarak, 82 yıllık başarılarla dolu kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarırken, nitelikli insan kaynağına da büyük önem vermekteyiz. Özellikle de genç çalışan istihdamına büyük önem veriyoruz. Projeyi hayata geçirirken en önemli kriterlerimizden biri, başvuru yapan kişilerin daha önce herhangi bir iş deneyiminin olmamasıydı. Çünkü Aktaş Holding olarak, bu proje ile gençlere ilk iş deneyimini şirketimiz bünyesinde kazandırmayı hedefledik. Dünya genelindeki farklı lokasyonlarımızda 500’ün üzerinde kişiyi istihdam eden bir şirket olarak, çeşitliliğe çok önem vermekteyiz. Bu açıdan, kadın-erkek fırsat eşitliği yaklaşımını tüm insan kaynakları politikalarımızda kararlı bir şekilde uygularken, ‘Kariyer Okulu’ projemizde de bu öncelikle hareket etmeye özen gösterdik. Tüm amacımız; mevcut organizasyonumuzu farklı çalışma yetkinlikleriyle zenginleştirmeye devam ederek, Aktaş Holding’in geleceğini en iyi şekilde inşa etmek ve ülkemiz için katma değer üretecek çalışmalara imza atmaktır” dedi.

“Değer üretmeyi öncelik haline getirdik”

Daha sonra konuşan Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş ise “Geleceğe yatırımı çok önemseyen biriyim. Bunun için de gençlerimizin her fırsatta yanında olarak, ellerinden tutarak, kendilerini en iyi şekilde geliştirip, vatana-millete faydalı bireyler olmasına katkı sağlamaya çalışıyorum. Gerek Aktaş Holding gerekse de Aktaş Eğitim Vakfımız aracılığıyla, geleceğe dokunacak ve gençlerimize ışık tutacak pek çok organizasyonun içerisinde bizzat yer almaktayız. Hayata geçirdiğimiz pek çok çalışmada, daima tek bir noktaya öncelik verdik: O da değer üretebilmek… Ben gençlerimize, bu ülkenin geleceğine inanıyor ve güveniyorum” şeklinde konuştu.