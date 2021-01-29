Akteknik, sektörde ilk üç arasına girmeyi hedefliyor

ZEHRA ORUÇ

Kalıp sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübelerini yüksek teknolojiyle bütünleştirerek müşterilerinin arzuladığı kaliteli ürünlerle pazarda etkin bir yer edindiklerini söyleyen Akteknik Genel Müdürü Erol Sarıkaya, Küçükoğlu Holding 2025 Stratejik Planı çerçevesinde hareket ederek sektörde kalıcı başarı hedeflediklerini belirtti. Sarıkaya, “2025 yılında sektördeki ilk 3 firma arasında yer almayı amaçlıyoruz. Bunun için kalite, uygun fiyat, müşteri memnuniyeti ve hızlı teslimat anlayışı ile çalışıyoruz. 2020 yılı içinde pandemiye rağmen sektörün ihtiyaçlarına göre yapılanmaya giderek konusunda uzmanlaşmış personel takviyesiyle ekibimizi güçlendirerek, müşterilerimizle güvene dayalı ilişkimizi daha da sağlamlaştırdık. Bu ilişkiyi sürekli geliştirerek büyümeyi sağlarsak, topluma daha fazla katkı sağlayacağımızın farkındayız. Bu konuda agresif bir yaklaşım sergiliyoruz.” dedi.

Erol Sarıkaya, Türkiye’nin sanayi ve üretim alanında küresel güç olabilmesi için stratejik öneme sahip kalıpçılık sektörünü geliştirilerek rekabetçi yapıya kavuşturması gerektiğini de söyledi. Küçükoğlu Holding olarak bu yönde adımlar attıklarını, yetenekleri ve deneyimleriyle küresel bir oyuncu olmayı hedeflediklerini dile getiren Sarıkaya, gelecek yıl TEKNOSAB’daki yeni binalarında dijital sistem ile uyumlu, hassas ve yüksek tonajlı pres makineleri ile yüksek kaliteli kalıp üreteceklerini açıkladı. Otomotiv endüstrisindeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Sarıkaya, “Avrupa pazarlarına ihracat yapmaya ve OEM’lere hizmet sunmaya başladık. Otomotiv gövde parçalarında giderek daha fazla uygulanan ultra yüksek çekme mukavemetli çelik ve alüminyum gibi malzemeler konusunda uzmanlaşıp, büyük boyutlu yapısal parçalar üretmeye başladık. Bu alandaki yeteneklerimizi daha da geliştirmeyi hedefledik” şeklinde konuştu.

"Müşteri beklentilerine uygun üretim anlayışı"

Sektörde hedefledikleri zirveye ulaşmak için endüstri 4.0’a entegre çalışmalar yaptıklarını belirten Erol Sarıkaya, üretim süreci ve maliyetleri azaltarak kalıp sektöründe kaliteyi arttırmak istediklerini aktardı. Tüm ürün gruplarında müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için gereken çalışmaları ivedilikle yerine getirdiklerini vurgulayan Sarıkaya, bu amaçla ISO 9000 kalite sistemini kurduklarını, IATF16949 kalite sistemi konusunda ise çalışma başlattıklarını bildirdi. Sarıkaya, gelişmiş ölçme ekipmanı ATOS 5 ile üretimin her aşamasını kontrol ederek kalıpların doğruluğunu test ettiklerini, ayrıca aylık ASAKİ toplantıları ile aylık kalite geliştirme faaliyetleri ve tedarikçi değerlendirme ve derecelendirme çalışması yaptıklarını da ifade etti. Akteknik’in otomotiv gövde parçaları, güçlendirme braketleri, motor bağlantı braketleri, kapı/kaput kilit sistemi parçaları, kaput/bagaj menteşe bileşenleri, torpido traversi sac parçaları üretiminde kullanılan kalıplarda uzmanlaştığını söyleyen Erol Sarıkaya, kalıp üretimindeki tecrübeleri ile döküm gövdeli (transfer, tandem, progressive) kalıpların imalatını yaptıklarını da ifade etti. Türkiye için çok yeni olan Transfer Kalıp imalatı alanında kısa sürede çok iyi bir tecrübe edindikleri bilgisini veren Erol Sarıkaya, bu tanıma uygun olarak 6 set 32 kalıplık bir projeyi başarı ile sonuçlandırdıklarını söyledi. Akteknik’te yeni teknoloji ve daha büyük hacimli kalıp imalatına ağırlık vereceklerine vurgu yapan Erol Sarıkaya, makine-teçhizat yatırımları, kalite iyileştirme-deneme-devreye alma süreçlerinin iyileştirilmesine ağırlık verdiklerinin altını çizdi. Sarıkaya, “Endüstri 4.0 stratejisine uyumlu çalışmalarımız kapsamında, üretim süreci ve maliyetleri azaltmaya yönelik üretim takip sistemi kurduk. Bir Ar-Ge projesi kapsamında 3D tasarım yazılımı ile çalışarak, kalıp imalat standartlarına uyumlu kalıp tasarımın alt yapısını oluşturduk. Bu sayede, tasarım verimliliğimizi arttırdık ve tasarım hatalarımızı minimize etmeyi başardık” dedi.

“Makine parkurunu güçlendirdik”

Kalıpçılık sektöründe önemli yer tutan, ‘Büyük Ebatta Alıştırma Deneme Presi’ni ve yüksek teknoloji 5 eksen işlem merkezini makine parkurlarına eklediklerini de söyleyen Erol Sarıkaya, bu sayede ürün kalitelerini daha da yükselttiklerini ve kapasitelerini arttırdıklarını belirtti. Küçükoğlu Holding bünyesindeki Ar-Ge merkezi ile ortak çalışmalar yaptıklarına da dikkat çeken Erol Sarıkaya, kalıp tasarımlarını AR-GE merkezi ile ortaklaşa hazırladıklarını ve özgün tasarımları ile firmalarını sürekli geliştirdiklerini ifade etti. Erol Sarıkaya, kaporta bağlantı elemanları, menteşe, cross car beam ve çeşitli kaporta parça kalıpları üretiminde uzmanlaştıklarını söyledi. Sarıkaya, “Kalıplarımız, Türkiye’de Toyota, Honda, Renault, Fiat, Ford kamyon; yurtdışında Volkswagen, Audi, Seat, Mercedes, BMW, Nissan ve Bentley araçlarında kullanılıyor. Holdingimiz bünyesinde Slovenya’da faaliyet gösteren Ak Automotive firmamız ile birlikte premium araç grubunda yer alan Aston Martin’e pedal kalıpları üretiyor ve mühendislik hizmetlerini veriyoruz. Yüzde yüz yerli sermayeli bir Türk şirketi olarak bu bize ayrı bir onur veriyor” ifadelerini kullandı.

“Teknik personel bulmakta zorlanıyoruz”

Sektörde en büyük sorunlarının nitelikli teknik personel bulmak olduğuna vurgu yapan Erol Sarıkaya, Standart Kalıp Elemanları temin etme konusunda bazı sıkıntılar yaşandıklarını belirterek şunları da sözlerine ekledi: “Ülkemizde enerji maliyetleri oldukça yüksek. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da uluslararası rekabette bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Bir diğer önemli konu da OSB’lerde arsa bedellerinin çok yüksek olmasıdır. Mesela; Romanya, Macaristan gibi ülkelerde neredeyse bedavaya arsa buluyorsunuz. Sanayicilerin toprağa değil, makine ve ekipmana yatırım yapması gerekir. Son olarak Türkiye’de kalıp sektörüne yapılan yatırımların arttırılması için sektörün teşvik edilmesi gerekiyor.”