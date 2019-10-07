Aktifbank, zorlu coğrafyalara odaklandı

07 Ekim 2019

Dünya ONLİNE

Londra’da düzenlenen ve dünyanın en büyük bankacılık etkinlikleri arasında yer alan Sibos Konferansı’na Türkiye’den Aktif Bank da katıldı.

Türk ihracatçıların proaktif bir yaklaşımla dünyanın her bölgesinde boy gösterdiklerini belirten Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, ihracatçı odaklı bir banka olduklarını vurguladı.

128 ülkede Binden fazla bankayla çalışıyor

128 ülkede binden fazla banka ile direkt olarak iş birliklerinin bulunduğunu ifade eden Muzaffer Suat Utku, "Bu yönümüz ile sadece Türkiye’nin değil, uluslararası piyasanın bankası haline geldik. Artık Bankaların Bankasıyız diyebiliriz. Örneğin, Afrikalı bir banka, Çin’le iş yapmak istediğinde de bize ulaşıyor. Bir Türk bankası olarak global anlamda bu hizmetleri sunmak bize hem itibar kazandırıyor hem de gurur veriyor"

Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Sibos Konferansı ve bankanın faaliyetleri hakkında DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.

- Aktifbank, ihracatçı firmalara ne gibi ürün ve hizmetler sunuyor?

İhracatçılarımız ile birlikte yola çıkıyor ve dış ticaretlerini en hızlı, güvenli ve rekabet edebilir şekilde yürütebilmeleri için olanak sağlıyoruz. İhracatçı odaklı bir banka olmak, her şeyden önce ihracatçılarımızın sorunlarını tespit etmeyi ve onlara çözüm üretmeyi gerektiriyor. Bu felsefeyle uzun yıllar önce yola koyulan Aktif Bank’ın tespit ettiği en önemli husus, ihracatçılarımızın uluslararası piyasada artan rekabet nedeniyle zorlu coğrafyalara yüzünü dönmüş olması ve fakat kendilerine bu coğrafyalarda destek olacak Türk bankalarının olmamasıydı. Diğer bir deyişle, firmalarımız yeni ve özellikle zorlu coğrafyalar keşfetmede oldukça aktif ve cesaretli davranırken yanlarında kendilerine bankacılık hizmeti verecek banka bulmakta zorluk çekmesi tespit ettiğimiz en büyük olguydu.





ZORLU COĞRAFYALARDAKİ BANKALARLA İLİŞKİ KURDUK

Biz de bu olgunun üzerine giderek uluslararası bankacılık alanına yoğunlaştık, kurumların seyahat etmeye çekindikleri birçok ülkeye giderek onlarca ülkede binlerce banka ile ilişki kurduk. Geldiğimiz noktada ihracatçılarımızın, tüm dış ticaret ve ödeme işlemlerine sadece gelişmiş bölgelerde değil aynı zamanda zorlu coğrafyalarda da aracılık edebiliyoruz.

İhracatçılarımıza akreditif, teminat mektubu, para transferi, vesaik ve mal mukabili gibi hizmetleri Afrika’dan Ortadoğu’ya, Asya’dan Avrupa’ya kadar 128 ülkede 1.000 farklı banka üzerinden sunabiliyoruz.

Dış ticaret ve para transferi dışındaki hizmetleriniz neler?

Özellikle zorlu coğrafyalara ihracat yapan veya yapmak isteyen firmaların her şeyden önce o bölgelerde doğru ticaret partnerini bulmak, düzenli iletişim halinde kalabilmek, siyasi ve ekonomik risklere karşı hazırlıklı olmak gibi gelişmiş bölgelerde karşısına çıkmayan birçok ihtiyaç ortaya çıkıyor. Biz banka olarak müşterilerimizin bu tür ihtiyaçlarında da yanında olmak ve kendi sorunlarına yönelik hizmet vermek istiyoruz. Bu nedenle birçok firmamızla iş yaptıkları/yapmak istedikleri ülkeler hakkında bilgilendirme raporları paylaşıyor, iş yapmak istedikleri partnerleri hakkında istihbarat iletiyor, ticaretlerini ve ödemelerini güvence altına almak için ürünler öneriyoruz. Kısacası bizim için uluslararası bankacılık klasik tanımın çok ötesinde her bir müşterinin çalıştığı bölgeye, sattığı ürüne, ithalatçısının çalıştığı bankalara göre hizmetin de şekillendiği bir alandır.

2019 yılının ilk 6 ayı itibariyle özellikle zorlu coğrafyalarda 375 milyon dolar dış ticaret hacmine ulaştık.

- Ne zamandır, Afrika bölgesine aktifsiniz? Faaliyetleriniz neler, ne gibi ürün ve hizmetler sunuyorsunuz?

Türkiye ve Afrika arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı son 3 yıldır yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bunu yaparken de ihracatçı firmalarımızın karşılaştığı sorunları kendimize kılavuz ediniyoruz.

- İhracatçılar Afrika'da ne gibi sorunlarla karşılaşıyor?

Afrika ile iş yapan firmalarımızın ticaretlerinde karşılaştığı en önemli sorunları özetlemek gerekirse; ihracatlarını güvenceye almak için akreditiflerine teyit ekletememek, ihracat bedellerini zamanda hatta kimi zaman hiç alamamak, ithalatçı firma hakkında istihbarat alamamak gibi problemler yaşanıyor.

Bu sorunlar ışığında 2 yıldır Afrika kıtasında birçok ülkeyi ziyaret edip bankalarla ilişkiler kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda, bankamız ihracatçılarımızın 54 farklı Afrika ülkesinden gelecek akreditiflere teyit ekleyebiliyor.

Afrika’nın ihracat ithalat bankası AFREXIM ile anlaşma imzalayan tek Türk bankası olarak 1 milyar USD tutarında ihracat kapasitesini artırma yoluna girdik. Bu anlaşma sayesinde dokumadığımız Afrika ülkesi kalmadı diyebiliriz.

200 FİRMANIN 300 MİLYON DOLARLIK AFRİKA İHRACATINA DESTEK

- Afrika kıtasına yönelik hedefleriniz neler?



2018’de Afrika kıtasına yönelik stratejimiz sayesinde, Türkiye’de 200 ihracatçımızın 300 milyon USD tutarında Afrika ülkelerine yaptıkları ihracata aracılık ettik ve aynı zamanda bu bölgelere ihracat yapmak isteyen fakat birçok nedenle başlayamayan firmalarımızın da en büyük destekçisi olduk. 2020 yılı sonunda sadece Afrika kıtasına yönelik ihracat işlem hacmimizi USD 1 milyar’a çıkartmayı hedefliyoruz.

Aktif Bank Afrika kıtasına yüzünü dönmeden önce Türk ihracatçıları işlemlerini Fransız, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri veya İngiliz Bankaları üzerinden yapmaya çalışıyor ancak hem uzun ve zorlu süreçlerle karşılaşıyor hem de çok yüksek masraflar ödemek zorunda kalıp ihracat bedellerini zamanında alamıyorlardı. Aktif Bank olarak Türk ihracatçılarına bu konuda yeni bir kapı açtığımızı, işlemlerini artık daha hızlı, daha az maliyetlerle yapabildiklerini gururla söyleyebiliriz.

- Afrika dışında yoğun olarak çalıştığınız başka bölgeler var mı?

Tabi. Öncelikle standart bir bankanın hizmet sunduğu tüm ülkelerde biz de varız fakat bunun dışında zorlu coğrafyalarda da ihracatçılarımızın yanındayız. Afrika’dan Ortadoğu’ya, Asya’dan Avrupa’ya kadar 128 ülkede dış ticaret faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

-Asya bölgesine olan ilginizden, çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Aktif Bank olarak, Asya’da özellikle dış ticaret alanında derinleşmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asya Kalkınma Bankası’nın (ADB) partner bankalar listesinde teyit bankası statüsünde yer alarak Asya ile Türkiye arasındaki ticaretin teşvik edilmesi ve desteklenmesi konusunda önemli bir rol oynuyoruz.

Bu bağlamda 3 Eylül 2019’da Singapur’da gerçekleşecek ADB TFP Awards 2019 (Asya Katılım Bankası Ticaret Finansmanı Programı Ödül Töreni) organizasyonuna Altın Sponsor olarak katılım sağladık. Mevcut ilişkilerimize ek olarak yeni kurduğumuz uluslararası bankacılık ilişkileri için ödül töreni organizasyonuna üst düzey katılım göstererek Asya’daki iş fırsatlarını değerlendirdik. Böylece uluslararası bankacılık alanında büyüme adımları atarak yerimizi sağlamlaştırıyoruz.

- SIBOS etkinliği kapsamında neler yapıyorsunuz?

Finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan ve dünya finans piyasasının geleceğinin şekillendiren SIBOS etkinliği her yıl, iş dünyasından binlerce profesyoneli ve yüzlerce kurumu bir araya getiriyor. Biz de dünyanın birçok ülkesine hizmet veren bir banka olarak bu etkinlikte yer alıp öncelikle uluslararası networkümüzü daha da genişletmek, başarılı kurumlarla iş birliğimizi geliştirmek gibi amaçlarla bu etkinlikte yer alıyoruz.