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Akuvatur, balıkçılığa yeni bir melez ırk kazandırdı

Akuvatur, trança ve sinaritten melezlediği yeni ırk için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan üretim izni aldı. Türkiye’de Egeli, yurtdışında Royal Dentex adıyla pazara sunulacak olan balığın tescil süreci devam ediyor.

Akuvatur, balıkçılığa yeni bir melez ırk kazandırdı
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