Akuvatur, balıkçılığa yeni bir melez ırk kazandırdı
Akuvatur, trança ve sinaritten melezlediği yeni ırk için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan üretim izni aldı. Türkiye’de Egeli, yurtdışında Royal Dentex adıyla pazara sunulacak olan balığın tescil süreci devam ediyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.