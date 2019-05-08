AKY Technology, ihracata odaklandı

08 Mayıs 2019

Hububat ve kuruyemiş eleme teknolojileri geliştirerek, makine üreten AKY Technology, yurtdışında pazarını büyütmeyi hedefliyor. İç piyasadaki durgunluk nedeniyle dış pazara odaklandıklarını söyleyen AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, bu yıl yurtdışında pazarlarını genişlettiklerini söyledi.

Akyürek, “Bizce ekonomik kalkınma ve gelişmenin yolu, ürün çeşitliliğini artırmak ve daha fazla ülke ile ticaret bağlantıları kurarak ihracat yapmak. Bu yıl yeni teknolojilerle daha fazla ülke ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum alanında yüzde 80 oranında yabancı ülkelere tesis kurduklarını kaydeden Gökmen Akyürek, “2018 yılının özellikle son yarısında yaşanan ekonomik durgunluğu yurtdışında daha çok yatırımcıya ulaşarak aşmayı hedefledik. 2019 yılı da bizim için hedeflediğimiz şekilde geçiyor” dedi.

Bakliyat eleme makinesi serisi Excell’in pazarda talep gördüğünü ifade eden Akyürek, “global pazarda bakliyat ve yağlı tohumlar, son yıllarda sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası oldu. Özellikle kahvaltılarda tüketilen kinoa gibi ürünleri temizleyecek tesislerin sayısının orta vadede artacağını öngörüyoruz. Hassas ürünler için özel olarak geliştirilen Excell serisi ürünlerimiz de bu tesislerde önemli yer tutacak” diye konuştu.

“Uzak pazarlarda tesisler kurduk”

Uzak pazarlarda satış ağını genişlettiklerini ifade eden Gökmen Akyürek, “Bu yıl Guetamala, Şili, Meksika, Kaliforniya’ya tesis ve makine kurduk. Amerika Kıtası bizim için gelecek vadediyor. Global pazarda bugün itibariyle 60 ülkeye hizmet götürüyoruz, bu sayı planlı şekilde artacak” dedi.

AKY Technology’nin 2015 yılında Mersin’de yüzde 100 yerli sermayeyle kurulduğunu bildiren Akyürek, “Hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum alanında; yerli eleme, temizleme, taşıma makineleri geliştirerek üretiyoruz. Ayrıca son iki yıldır robot üretiyoruz ve sektöre teknolojik çözümler sunuyoruz” ifadesini kullandı.

Mersin-Tarsus 2. OSB’de ve 1. OSB’de fabrikalarının bulunduğu bilgisini veren Akyürek, “Toplam 40 bin metrekare alanda bakliyat sektörüne makine ve ekipmanlar üretiyoruz. Üretim yaptığımız sektörleri, yeni ürünlerle genişleteceğiz. Ceviz, badem gibi kabuklu ürünler, kuru üzüm, kuru kayısı gibi kurutulmuş meyveler için de teknolojiler geliştireceğiz” açıklamasını yaptı.

Son dönemde robot sistemleri, analiz makineleri, manyetik ayırıcılar üzerine yoğunlaştıklarını belirten Akyürek, “2019 yılında Antep fıstığı çıtlatma makinesi gibi yeni makineleri pazara sunacağız” diye konuştu.