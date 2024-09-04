AKY Technology, yeni hububat eleme ve temizleme teknolojileri ile farklılaşacak

Kuru gıda sektörünün temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap veren AKY Technology, bu doğrultuda PCS Ön Temizleme ve Excell M-103 Yatay Elekli Tohum Eleme Makinelerini piyasaya sürdü. Bu ürünleri inovatif olarak niteleyen Gökmen Akyürek, yeni makineler ile sektörde fark yaratacaklarını vurguladı.

Mersin-Tarsus 2’nci OS­B’de 55 bin metrekare­lik üretim alanında fa­aliyet gösteren AKY Technology, ortalama 400 çalışanıyla, bakli­yat eleme-tohum işleme, paket­leme ve paketleme sonrası ma­kineleriyle ürün taşıma ve silo sistemleri üretiyor. AKY Tech­nology, 400 çeşide ulaşan ürün gamını 6 kıtadaki 84 ülkeye ihraç ediyor.

Şirket, Excell serisi ele­me makineleri başta olmak üzere ön temizleme, klasik eleme, taş-renk ayırma, triyör, kabuk soy­ma, ceviz kırma, dikey ve rotary tip paketleme, tohum sayma, bal­yalama, streçleme, vakum, koli kodlama ve yapıştırma makine­leriyle sektörde öne çıkıyor. Ya­kın zamanda iki inovatif makine ürettikleri bilgisini veren AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, yeni makine­ler ile sektörde fark yaratacakla­rını vurguladı.

“Yılda 200 fabrikayı anahtar teslim kurabilecek kapasitedeyiz”

Gökmen Akyürek, bakliyatın dışında hububat, yağlı tohumlar ve kuruyemiş sektörlerine özel üretim yaptıklarını belirterek, teknoloji üreten bir firma olarak Ar-Ge’ye önem verdiklerini söy­ledi. İhtiyaca yönelik yeni ürün çizimleri ve imalatlarıyla sektöre yön verdiklerini kaydeden Akyü­rek, tarım makineleri üretimin­de önemli bir noktaya geldikleri­ni belirtti.

Bir yandan yurtiçinde­ki talepleri karşıladıklarını diğer yandan küresel çaptaki siparişler üzerinde çalıştıklarını dile geti­ren Akyürek, “Ürettiğimiz maki­nelerimizi iç ve dış pazardaki te­sislere kuruyor, fabrikaları tam çalışır hale getirerek teslim edi­yoruz. Bugün yılda 200 fabrikayı anahtar teslim şekilde kurabile­cek altyapıya sahibiz” dedi. Sek­tör temsilcilerinin ihtiyaçlarına kulak verdiklerine vurgu yapan Akyürek, ürünü en iyi şekilde iş­leyen, olabildiğince az ses çıka­ran, elektrik tasarrufu sağlayan, ergonomik ve diğer makine ve ekipmanların da görevini üst­lenebilen özelliklere sahip tek­nolojiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

M-103 Yatay Elek Tohum Eleme Makinesi, baharat sektörü için geliştirildi

Excell Serisi üyesi M-103 Ya­tay Elek Tohum Eleme Makine­si’nin baharat sektörü için geliş­tirildiğinden söz eden Akyürek, tesislerde, baharat sektörü dı­şında kuruyemiş alanında, çe­kirdek ürününün ön temizliğini yapmak için de kullanılabildiği­ni anlattı. Boş ve yarı boş çekir­dek tanelerinin, M-103 Yatay Elek Tohum Eleme Makinesi sayesinde dolu tanelerden ay­rıştırılabildiğini aktardı.

Bir di­ğer yeni teknolojilerinin ise PCS Ön Temizleme Makinesi olduğu bilgisini veren Akyürek, bakli­yat, hububat, kuruyemiş ve to­hum gibi taneli ürünlerin tar­ladan kaldırıldıktan sonra ilk temizliğinin bu makinede ya­pıldığını ifade etti. Akyürek, “Bu makine sayesinde, ürüne göre değişmekle birlikte tesisteki to­zu çeken siklon kullanımına bü­yük ölçüde ihtiyaç kalmaz. Bu makine, plastik sektöründe kı­rık, çapak ve benzer unsurların temizliğinde de kullanılabilir”

“Avusturalya ve Özbekistan’da şube yatırımlarımızı tamamladık”

Avustralya’nın Adelaide kentinde ülkenin en büyük protein tozu üreticilerinden biri için kurdukları saatte 10 ton ürün işleme kapasiteli mercimek-bakla kırma, soyma ve temizleme tesisini kısa süre önce devreye aldıklarını anımsatan Gökmen Akyürek, küresel bağlantılarını her geçen gün güçlendirdiklerini vurguladı.

Avrupa pazarındaki etkinliklerini sürdürebilmek için Slovakya’da kurdukları temsilciliğin faaliyete geçtiğini aktaran Akyürek; Özbekistan, İspanya, Irak ve Bulgaristan’da da şube yatırımlarını tamamladıklarını anlattı. İş ortaklarıyla satış sonrası servis ve lojistik hizmeti vermeye başladıklarını duyuran Akyürek, Akdeniz ülkelerinde sağlam temeller oluşturmak istediklerini söyledi. Akyürek, “Amerikalı, Kanadalı ve Alman makine markalarına karşı, Türk makinelerinin daha verimli olduğu algısını yerleştirmek üzere girişimlerimiz sürüyor” diye konuştu.