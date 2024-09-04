AKY Technology, yeni hububat eleme ve temizleme teknolojileri ile farklılaşacak
Kuru gıda sektörünün temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap veren AKY Technology, bu doğrultuda PCS Ön Temizleme ve Excell M-103 Yatay Elekli Tohum Eleme Makinelerini piyasaya sürdü. Bu ürünleri inovatif olarak niteleyen Gökmen Akyürek, yeni makineler ile sektörde fark yaratacaklarını vurguladı.
Kuru gıda sektörünün temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap veren AKY Technology, bu doğrultuda PCS Ön Temizleme ve Excell M-103 Yatay Elekli Tohum Eleme Makinelerini piyasaya sürdü. Bu ürünleri inovatif olarak niteleyen Gökmen Akyürek, yeni makineler ile sektörde fark yaratacaklarını vurguladı.
Mersin-Tarsus 2’nci OSB’de 55 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren AKY Technology, ortalama 400 çalışanıyla, bakliyat eleme-tohum işleme, paketleme ve paketleme sonrası makineleriyle ürün taşıma ve silo sistemleri üretiyor. AKY Technology, 400 çeşide ulaşan ürün gamını 6 kıtadaki 84 ülkeye ihraç ediyor.
Şirket, Excell serisi eleme makineleri başta olmak üzere ön temizleme, klasik eleme, taş-renk ayırma, triyör, kabuk soyma, ceviz kırma, dikey ve rotary tip paketleme, tohum sayma, balyalama, streçleme, vakum, koli kodlama ve yapıştırma makineleriyle sektörde öne çıkıyor. Yakın zamanda iki inovatif makine ürettikleri bilgisini veren AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, yeni makineler ile sektörde fark yaratacaklarını vurguladı.
“Yılda 200 fabrikayı anahtar teslim kurabilecek kapasitedeyiz”
Gökmen Akyürek, bakliyatın dışında hububat, yağlı tohumlar ve kuruyemiş sektörlerine özel üretim yaptıklarını belirterek, teknoloji üreten bir firma olarak Ar-Ge’ye önem verdiklerini söyledi. İhtiyaca yönelik yeni ürün çizimleri ve imalatlarıyla sektöre yön verdiklerini kaydeden Akyürek, tarım makineleri üretiminde önemli bir noktaya geldiklerini belirtti.
Bir yandan yurtiçindeki talepleri karşıladıklarını diğer yandan küresel çaptaki siparişler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Akyürek, “Ürettiğimiz makinelerimizi iç ve dış pazardaki tesislere kuruyor, fabrikaları tam çalışır hale getirerek teslim ediyoruz. Bugün yılda 200 fabrikayı anahtar teslim şekilde kurabilecek altyapıya sahibiz” dedi. Sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarına kulak verdiklerine vurgu yapan Akyürek, ürünü en iyi şekilde işleyen, olabildiğince az ses çıkaran, elektrik tasarrufu sağlayan, ergonomik ve diğer makine ve ekipmanların da görevini üstlenebilen özelliklere sahip teknolojiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
M-103 Yatay Elek Tohum Eleme Makinesi, baharat sektörü için geliştirildi
Excell Serisi üyesi M-103 Yatay Elek Tohum Eleme Makinesi’nin baharat sektörü için geliştirildiğinden söz eden Akyürek, tesislerde, baharat sektörü dışında kuruyemiş alanında, çekirdek ürününün ön temizliğini yapmak için de kullanılabildiğini anlattı. Boş ve yarı boş çekirdek tanelerinin, M-103 Yatay Elek Tohum Eleme Makinesi sayesinde dolu tanelerden ayrıştırılabildiğini aktardı.
Bir diğer yeni teknolojilerinin ise PCS Ön Temizleme Makinesi olduğu bilgisini veren Akyürek, bakliyat, hububat, kuruyemiş ve tohum gibi taneli ürünlerin tarladan kaldırıldıktan sonra ilk temizliğinin bu makinede yapıldığını ifade etti. Akyürek, “Bu makine sayesinde, ürüne göre değişmekle birlikte tesisteki tozu çeken siklon kullanımına büyük ölçüde ihtiyaç kalmaz. Bu makine, plastik sektöründe kırık, çapak ve benzer unsurların temizliğinde de kullanılabilir”
“Avusturalya ve Özbekistan’da şube yatırımlarımızı tamamladık”
Avustralya’nın Adelaide kentinde ülkenin en büyük protein tozu üreticilerinden biri için kurdukları saatte 10 ton ürün işleme kapasiteli mercimek-bakla kırma, soyma ve temizleme tesisini kısa süre önce devreye aldıklarını anımsatan Gökmen Akyürek, küresel bağlantılarını her geçen gün güçlendirdiklerini vurguladı.
Avrupa pazarındaki etkinliklerini sürdürebilmek için Slovakya’da kurdukları temsilciliğin faaliyete geçtiğini aktaran Akyürek; Özbekistan, İspanya, Irak ve Bulgaristan’da da şube yatırımlarını tamamladıklarını anlattı. İş ortaklarıyla satış sonrası servis ve lojistik hizmeti vermeye başladıklarını duyuran Akyürek, Akdeniz ülkelerinde sağlam temeller oluşturmak istediklerini söyledi. Akyürek, “Amerikalı, Kanadalı ve Alman makine markalarına karşı, Türk makinelerinin daha verimli olduğu algısını yerleştirmek üzere girişimlerimiz sürüyor” diye konuştu.