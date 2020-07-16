Akyapak Makine, entegrasyonlu hatları ile verimliliği artırıyor

16 Temmuz 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Üretim modelleri yanında yenilikçi yaklaşımları sayesinde proje bazlı sipariş ve üretim yönetimleri ile fark yarattıklarını söyleyen Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akyapak, “Yapısal çelik işleme hatlarımıza çift şerit testere entegrasyonu ve özelleştirilebilen yerleşim uygulamamız ile dünyanın en büyükler çelik işleme şirketlerinden birinin tercihi olduk. Yine aynı şekilde, savunma sanayi, madencilik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren alanının öncüsü Avustralyalı bir şirket de; dünya pazarında rekabetçi olabilmek için Akyapak Makinelerini seçti” dedi.

Ar-Ge, üretim ve satış tecrübeleri ile sektörde, bayi ve müşterilerine daima kalite ve güven sunduklarını söyleyen Levent Akyapak, imal ettikleri özel makinelerin dünyanın dört bir yanında Akyapak Makine güvencesi ile çalıştığını vurguladı. Proje bazlı sipariş ve üretim yönetimi ile ilgili de bilgi veren Akyapak, “Her bir özel sipariş yeni bir ürün anlamına geliyor bizim için. Elbette ki daha önce ürettiğimiz ürünlerle kesişim noktaları olsa da proje tipi üretim gerçekten bir yenilik ve bu yeniliği elde etmek için özel bir çaba gerekiyor. Tüm dünyadan her büyüklükte üretici firma ya da savunma, petrol ve gaz, çelik konstrüksiyon üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar üretimlerinde entegrasyon istiyorlar. Bu özelliklere sahip, projelendirdiğimiz çift testere entegrasyonlu delik delme hatlarımızın yakın zamanda sevkiyatını gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

İlave tesis yatırımı ile üretim kapasitesini artırdı

Türkiye ve dünyada önemli pek çok projenin üretim ve inşa süreçlerinde çeşitli roller üstlendiklerini hatırlatan Levent Akyapak, mevcut üretim gücüyle yetinmeyeceklerinin ve başarmak istedikleri yeni büyük projelerin olacağını vurguladı. Akyapak, pandemi döneminde alınan ekonomik tedbirleri olumlu karşıladıklarını ifade etti. Sac, boru ve profil bükme, delik delme ve çelik konstrüksiyon hatları yanında bombe pres, kaynak çözümleri ve oxy-plazma kesim makineleri üreten Akyapak Makine, faaliyetini 32 bin metrekarelik kapalı alanda sürdürüyor. Akçalar Sanayi Bölgesi’nde üç farklı lokasyonda üretime devam eden firma, bu yıl devreye alınan 8 bin 100 metrekarelik ilave tesis yatırımı ile üretim kapasitesini daha da genişletti. Türkiye dışında da yatırımlarını sürdüren Akyapak Makine, Amerika ve Rusya’da satış ve servis hizmetlerini yerinde sunabilmek amacıyla açtığı AkyapakUSA ve AkyapakRussia yapılanmalarıyla bayi ve müşterilerine daha hızlı çözüm sağlıyor. Tampa’da bin 500 metrekarelik showroomu bulunan AkyapakUSA lokal teknik servis ve satış ekibiyle hizmet veriyor.

“Makinelerimizin yazılımları ekibimiz tarafından geliştirildi”

Endüstri 4.0 kapsamında da öncelikle müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Levent Akyapak, “Dünyanın önde gelen üreticileri gibi bizim de ürün gamı içinde yer alan makinelerimizin büyük bir bölümünün yazılımları bünyemizdeki ekibimiz tarafından geliştiriliyor. Böylelikle müşterilerimizin karşılaştığı sorunlara en hızlı şekilde müdahale ederek çözüm sağlayabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde Endüstri 4.0’a uyumlu, yüksek teknoloji sahibi ürünlere yönelen firmaların diğerleri ile arasında fark olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.