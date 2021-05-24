Akyürek Technology, cirosunu yüzde 75 artırdı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’de bakliyat, baharat, kuruyemiş ve tohum başta olmak üzere kuru gıda sektörüne yönelik makine teknolojileri geliştirip, anahtar teslim fabrikalar kuran Akyürek Technology, 2020 yılında bir önceki yıla göre cirosunda yüzde 75’lik büyüme gerçekleştirdi.

Küresel arenada tanınan bir Türk makine markası olarak elde ettikleri başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim anlayışının yer aldığını belirten Akyürek Technology Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Grup şirketlerinde 500’den fazla kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Balta, “Yurtiçindeki 4 şirketimizin yanı sıra İspanya, Ukrayna, Özbekistan, Bulgaristan ve Etiyopya’da şirketlerimiz ve ayrıca Bulgaristan’da yedek parça depolarımız ile küresel bir teknoloji markası haline geliyoruz. 2020 yılında pandeminin de etkisi ile gıda sektörüne yönelen talebe paralel olarak ciroda yüzde 75 artış sağladık. Üretimini gerçekleştirdiğimiz makinelerin yaklaşık yüzde 70’ini Avrupa, Afrika, Amerika kıtalarındaki ülkelere ihraç ediyoruz. Ayrıca müşterilerimizin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda en ince ayrıntısına kadar planlayarak özel makine ve sistem üretimi de yapabiliyoruz” dedi.

95 ülkede makineleri çalışıyor

Akyürek Technology’nin iş ortaklarına sağladığı yüksek teknolojiyle donatılmış makinelerinin yanı sıra güçlü satış sonrası hizmet yapılanmaları ile sektördeki diğer firmalardan ayrıştığını kaydeden Gül Akyürek Balta, “Müşterilerimizin bizleri tercih etmesindeki en önemli unsur bizlerle işbirliği yaptıklarında verilen sözlere harfiyen uyulacağına dair duydukları güvendir. Şu anda dünyanın 95 ülkesinde makinelerimiz çalışıyor ise bunu bu güvene borçluyuz” diye konuştu.

Tütün makinesi ithalatını yarıya indirdi

Üretimini sürdürdükleri 311 çeşit makineden, 24’ünün tütün, kalanını ise kuru gıda sektörüne yönelik olarak geliştirdiklerini ifade eden Gül Akyürek Balta, tütün makineleri grubunda dünyanın sayılı 3 üreticisinden biri olduklarını, Türkiye’de de tek üretici olduklarını bildirdi. Tütün makineleri üretimi için bugüne kadar 16 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını dile getiren Balta, ham tütünün işlenmesi sürecinden sigara tüplerinin oluşturulmasına, paketlenmesine ve kutulanmasına kadar tüm işlemleri gerçekleştiren anahtar teslim tütün fabrikaları kurduklarını aktardı. Balta, “Tütün makinelerinde ülkemizin yıllık 45 milyon dolarlık ithalatının önüne geçmek için çalışıyoruz. Yurtiçinde ulaştığımız 20 milyon dolarlık satış hacmimiz ile ithalatı yaklaşık olarak yarı yarıya azalttık” şeklinde konuştu.