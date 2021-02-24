AkzoNobel, 4. çeyrekte gelirini yüzde 6 artırdı

AkzoNobel 2020 dördüncü çeyrek ve tüm yıl sonuçlarını açıkladı. 2020 tüm yıl sonuçlarına göre AkzoNobel, yüzde 15 dağıtılmamış maliyetler hariç satış kazancı (ROS)1 ile “20’ye kadar 15” vaadini yerine getirdi. Ayrıca dağıtılmamış maliyetler hariç ROI2, yüzde 20,6’ya çıkaran şirket, 2020 hedefini aştı.

Sonuçlara göre, 243 milyon euro'luk maliyet tasarrufunun 115 milyon euro'luk kısmını yapısal tasarruflar oluştururken işletme faaliyetlerden elde edilen net nakit 1,22 milyar euro'ya ulaştı. Ayrıca şirket, 2020’de 545 milyon euro tutarında hisse senedi geri alımı gerçekleştirdi.

Öte yandan 2022 yılı birinci çeyreğinde tamamlanmak üzere iken 1 milyar euro tutarında hisse senedi geri alımı açıklayan AkzoNobel, hisse başına 1,52 euro son temettü (2019: 1,49 euro) bildirdi.

AkzoNobel, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde ise hacimlerde yüzde 6’lık büyüme gerçekleştirdi. Şirketin sahip olduğu güçlü marj yönetimi ve maliyet tasarrufları sayesinde, dağıtılmamış maliyetler hariç ROS, yüzde 15,3’e yükseldi (2019: yüzde 11). Toplam 34 milyon euro'luk maliyet tasarrufunun 25 milyon euro'luk kısmı ise dönüşüm inisiyatifleriyle ilişkili yapısal tasarruflar oluşturdu. 2020 dördüncü çeyrekte İspanya’da Titan Paints satın alımını da duyuran şirket, New Nautical Coatings satın alımını tamamladı.

"Art arda iki çeyrek boyunca organik büyüme kaydettik"

2020 dördüncü çeyrek ve tüm yıl sonuçlarını değerlendiren AkzoNobel CEO’su Thierry Vanlancker, COVID-19’un yol açtığı zorluklara rağmen, bu sıkıntının altından kalkarak '20’ye kadar 15' vaadini yerine getirip satış kazancını yüzde 15’e, yatırımın getirisini ise yüzde 20’nin üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Müşterilerini gözetmeye devam ettiklerini söyleyen Vanlancker, şunları kaydetti: "AkzoNobel’de herkes, özellikle böylesine zorlu bir yılda ortaya koyduğu tutku ve adanmışlık için her türlü övgüyü hak ediyor. Art arda iki çeyrek boyunca organik büyüme kaydettik ve İspanya’da Titan Paints ve ABD’de New Nautical Coatings’in aralarında bulunduğu satın almaları açıkladık. Sistemlerimizi ve süreçlerimizi dönüştürerek sektör lideri 'Geleceği Boya' inovasyon ekosistemimizi genişlettik. Aynı zamanda, 'İnsan. Gezegen. Boya. Sürdürülebilirlik' yaklaşımımıza da ivme kazandırdık ve kilit performans göstergeleri ile boya ve astar sektörünün lideri kabul edildik. Asıl heyecan verici olanı ise, sektörde referans olarak konumumuzu geri kazanmak yolunda dönüşümümüzde tam olarak yolu yarılamış olmamız. Yeni 'Büyü & Yap' stratejimiz, 2017’de başladığımız ve AkzoNobel’in kârını ikiye katlama yolculuğumuzun ikinci aşamasını temsil ediyor.”