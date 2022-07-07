AkzoNobel, Alman Lankwitzer Lackfabrik’i satın alıyor

Boya ve kaplama ürünleri üretici AkzoNobel, performans kaplamaları alanında yatırımlarına devam ediyor. Almanya merkezli sıvı jant boyaları üreten Lankwitzer Lackfabrik’i satın almak için başvuruda bulunan AkzoNobel, satın almaya ilişkin onayların bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyor.

Almanya'nın Leipzig kentindeki üretim sahasında faaliyet gösteren Lankwitzer Jant Boyaları’nın Daimler, Audi, VW, Opel, Fiat ve Renault gibi ünlü otomobil üreticilerinden onayları bulunuyor.



Satın alamaya ilişki açıklama yapan AkzoNobel Performans Kaplamaları Ticari Sorumlusu (CCO) Michael Friede, “Planlanan satın alma, şirketimizin büyüme stratejisiyle doğrudan uyumlu. Heyecan verici fırsatlara sahip bu pazar yeni sektörlere erişimi artıracak ve tedarik ettiğimiz yenilikçi ürün yelpazesini genişletecek.” dedi.

AkzoNobel Türkiye Ülke Koordinatörü Sanal Limoncuoğlu ise “Bu başarılı işletmeyi bünyemize kattığımızda mevcut toz boya portföyümüze tamamlayıcı ürünler ekleyecek ve müşterilerimize sunduğumuz çözümleri arttırabileceğiz. Müşterilerimize hem sıvı hem toz alüminyum jant kaplaması sağlayarak jant endüstrisi için tek çözüm merkezi olabileceğiz. Bu da otomotiv pazarındaki konumumuzu önemli ölçüde güçlendirecek.” şeklinde konuştu.

Almanya ve Türkiye'de laboratuvarları var

Çin’de de faaliyetlerini büyüten Lankwitzer'in Leipzig tesisinin yanı sıra jant boyaları operasyonları kapsamında Almanya ve Türkiye'de laboratuvarları bulunuyor.



Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte AkzoNobel'in son iki yılda yaptığı satın almalara bir yenisi eklenecek. Latin Amerika'daki ‘Grupo Orbis’, İspanya ve Portekiz'deki ‘Titan Paints’, ABD'deki ‘New Nautical Coatings’ satın almalarını tamamlayan AkzoNobel, son olarak Afrika’daki Kansai boya ve kaplama faaliyetlerini bünyesine dahil etmek üzere anlaşma imzalamıştı.