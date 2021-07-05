AkzoNobel, Grupo Orbis’i satın aldı

AkzoNobel, Kolombiya merkezli boya ve kaplama şirketi Grupo Orbis’in satın alımına ilişkin anlaşma imzaladı. Anlaşma, bu yılın sonuna kadar veya 2022 yılının başında alınması beklenen düzenleyici kuruluş onayının ardından tamamlanacak.

Planlanan satın alma, global ve bölgesel ürün ve hizmet inovasyonunda değer yaratmanın yanı sıra AkzoNobel’in hem müşterilerine daha fazla coğrafyada daha iyi hizmet sağlamasına hem de yeni pazarlara erişmesine imkân verecek.

Planlanan işlem, son 18 ay içinde boya ve kaplama sektörü genelinde AkzoNobel tarafından gerçekleştirilen ve aralarında İspanya’da Titan Paints ve ABD’de New Nautical Coatings şirketlerinin de bulunduğu bir dizi satın almanın ardından geliyor.

Güney Amerika, Orta Amerika ve Antiller’deki 10 ülkede varlığını sürdüren Grupo Orbis, yaklaşık 1,2 trilyon Kolombiya Pezosu (260 milyon euro) tutarında konsolide gelire sahip. Satışa, Pintuco boya ve kaplama iş kolu, Andercol ve Poliquim (reçineler) ve Mundial (dağıtım ve hizmetler) de dahil.

"Bölgedeki uzun dönemli varlığımızı genişletecek"

Konuya ilişkin bilgi veren AkzoNobel CEO’su Thierry Vanlancker, satın almanın global ölçekte lider konuma gelmeye yönelik "Büyü & Yap" stratejileriyle son derece uyumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Vanlancker, “Bu, birçok ülkenin önümüzdeki 10 yılda global büyümede ön sıralarda yer alan And bölgesi ve Orta Amerika’nın lider oyuncularından biri olarak yerimizi pekiştirerek tüm Güney Amerika genelindeki uzun dönemli varlığımızı genişletecek.” ifadelerini kullandı.

Şirketin Güney Amerika Bölge Direktörü Daniel Campos ise, “Bu hem boyalar hem de kaplamalar genelinde cazip büyüme potansiyeli sunan tarihi bir fırsat. Andlar, Orta Amerika ve Antiller bölgelerinde, aralarında bölgenin en büyük üçüncü pazarı Kolombiya’nın da olduğu birçok yeni ülkede birbirini fazlasıyla tamamlayan coğrafi pozisyonlara erişebileceğiz.” şeklinde konuştu.

Grupo Orbis CEO’su Andres Bernal da, “Bu anlaşma, Grupo Orbis şirketleri için önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. Teknoloji ve inovasyon proje stoklarına erişim gibi birçok faydanın bulunduğuna çok inanıyoruz. Benzer şekilde, çalışanlarımızın ve büyütülmüş ve daha eksiksiz bir portföye erişebilecek müşterilerimizin gelişimi için harika fırsatlar görüyoruz.” dedi.