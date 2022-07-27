Alacaklı ihracatçılara ‘Inkasso’ sistemi

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, 2022 Ocak ila Haziran dönemindeki ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydederek yaklaşık 126 milyar dolara ulaştığına işaret ediyor. İhracat rakamları yükselişini sürdürürken, yurt dışındaki şirketlerden alacaklarını tahsil edemeyen birçok yerli ihracatçının ise alternatif çözüm yolları aradığı belirtiliyor.

Rusya -Ukrayna savaşıyla mevcut endişelerin daha da artığına ve işlerinin tehlikeye girdiğini düşünen şirket sayısının yükseldiğine dikkat çeken Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Alper Kesriklioğlu, “İş dünyasında pandemiyle birlikte başlayan problemler, küresel ekonomideki değişimler, ham madde ve ara mal ithalatıyla üretim gerçekleştiren başta yerli şirketler olmak üzere, globaldeki birçok şirketin maliyetlerini artırıyor. Fakat makro düzeydeki finansal zorluklarla mücadele eden yerli ihracatçıların sorunları, üretim safhasıyla sınırlı kalmıyor. Yurt dışı alacaklarını tahsil etmek için mücadele etmeleri gerekiyor. Biz de Inkasso sistemiyle alacaklı ve borçlu firma arasında arabuluculuk görevi üstlenerek şirketlerimizin takip ve tahsilat süreçlerini en doğru şekilde yürütmesini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İhracat sonrası tahsil edilemeyen ticari alacakların şirketler için büyük bir sorun olduğunu belirten Kesriklioğlu, Inkasso sistemi hakkında şu bilgileri paylaştı: “Inkasso, ticari olarak vadesi dolan alacakların tahsil edilmesi anlamına geliyor. Şirketlerin iş ilişkilerinin sarsılmadan devam edebilmesine olanak tanıyan sistem, borçların daha düşük maliyetlerle tahsil edilmesinin yolunu açıyor. Bu sayede alacak takibi, mali açıdan daha avantajlı hale gelirken, yargı yoluna başvurma zorunluluğunun olmaması da alacakların en hızlı sürede tahsil edilmesini sağlıyor.”

"Almanya yılda 50 milyar Euro'nun üstünde alacak takibi yapıyor"

Yüz yıllardır kullanılan Inkasso sisteminin, başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği’ndeki birçok ülke tarafından benimsendiği halde, Türkiye’de çok az bilindiğini aktaran Avukat Alper Kesriklioğlu, “Alacakların takibi ve tahsili konusunda en hızlı ve dolaysız süreci yaratan Inkasso sistemi, birçok Avrupa ülkesinde kullanılıyor. Örneğin, Almanya her yıl yaklaşık 50 milyar Euro'nun üstünde alacak takibi yapıyor. Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu olarak biz de şirketlerimizin tahsilat akışlarının sekteye uğramasının önüne geçmek ve bu sistemi daha çok kullanarak avantaj kazanmaları için borçlu firmalar ile aralarında arabuluculuk yapıyoruz.” dedi.

“Arabulucuların özel uzmanlık sahibi olmaları şart”

Alacak takibi yapmak isteyen şirketlere Inkasso sisteminin sunulması için özel bir uzmanlığa sahip olunması gerektiğinin altını çizen Kesriklioğlu, “Alacak takibi ve tahsilat sürecinin stratejik bir şekilde yürütülmesi gerektiğinden, arabuluculuk görevini üstlenen ekip ya da kişinin de gerekli yetkinliklere sahip olması şart. Uluslararası alacak takibi hizmetlerinde dünya çapında tecrübesi olan ve 130 ülkedeki çözüm ortaklarıyla “tahsilat yoksa ücret yok” prensibi ile hizmet veren ilk yerli şirket olarak, ülkemizdeki şirketlerin alacak tahsilat ve takip süreçlerini en doğru ve stratejik şekilde yürütmelerine yardımcı oluyoruz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...