Alapala’dan Bangladeş’e günlük 2 bin ton kapasiteli un değirmeni

Bugün kadar 4 kıtada 700’den fazla anahtar teslimi buğday unu, irmik, mısır unu, yem fabrikaları, tahıl taşıma ve depolama sistemleri kuran Türk gıda teknolojileri firması Alapala, anahtar teslimi proje sayısını artırmaya devam ediyor.

Alapala, son olarak Bangladeş’te Bashundara Grup için günlük 2 bin ton kapasiteli un değirmeni projesini hayata geçirdi. Bu tesisle Bangladeş’teki 5’inci referans projesini tamamlayan Alapala’nın ülke genelindeki toplam günlük öğütme kapasitesi 3 bin 300 tona ulaştı.

Asya’nın en büyük değirmencilik komplekslerinden biri

Konuya ilişkin Alapala’dan yapılan açıklamaya göre, Bangladeş’te inşa edilen tesis, Asya pazarının en büyük değirmencilik komplekslerinden biri olarak öne çıkarken, projenin inşası Alapala tarafından anahtar teslim olarak tüm projelendirme, proses mühendisliği, imalat, proje yönetimi, kurulum ve devreye alma hizmetlerini içerecek şekilde gerçekleştirildi.

En son otomasyon teknolojileriyle donatılan tesis, Scada yazılımının kullanıldığı proses izleme sistemleriyle yönetiliyor. Buğday alımından un paketlemesine kadar tüm sürecin tek merkezden izlenmesine olanak sunması ile sistem, entegre proses kontrolü ve izlenebilirlik avantajları sağlıyor. Sistem ayrıca üretim girdileri, randıman, enerji verimliliği gibi verileri sağlayan gelişmiş bir raporlama yeteneğine de sahip.