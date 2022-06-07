Alarko, 2030 hedefini belirledi

Altı farklı sektörde, 3’ü halka açık olmak üzere 26 şirket ile faaliyetlerini sürdürürken Alarko Holding, 2030 yol haritasını belirledi. Şirketin “Değişim, Dönüşüm, Dijitalleşme” temalı yol haritası, şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetiminin katılımıyla düzenlenen toplantıda Topluluk çalışanlarıyla paylaşıldı.

“Hedefimize koşarken gelecek beklentileriyle uyumlu bir hizalanma ile başarılı olacağımıza inanıyorum”

Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, “Alarko denilince bugün herkesin aklına ilk önce köklü, saygın, güvenilir, kaliteli, duyarlı, işini iyi yapan gibi ifadeler geliyor. Bu algının yerleşmesinde bugüne kadar tüm Alarko ailesinin üyesi olmuş tüm çalışanların katkısı var. Şimdi bizden beklenen bu anlamlı yapıyı sürdürmek, geliştirmek ve sonraki nesillere başarılı bir şekilde teslim edecek şekilde organize etmek. Bu hedefimize koşarken, sadece günümüzün şartlarıyla değil aynı zamanda gelecek beklentileriyle uyumlu sistemlerin entegre edilmesi ve topyekûn hizalanma ile başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Turizm ve yenilenebilir enerjide büyüme

Bu kapsamda 2021 yılında yeniden yapılanma çalışmalarına odaklandıklarını belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem çalışan memnuniyetini artırmak hem de çevik ve modern bir çalışma modeli oluşturmak üzere hibrit çalışma sistemine geçtik. Dijital dönüşüm projelerimiz ile sadece teknolojiyi daha fazla kullanmayı amaçlamadık aynı zamanda kültürel bir dönüşüm başlattık. Portföy şirketi olma yaklaşımımız gereği yeni yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda daha dengeli bir dağılım sağlamak hem de yeni iş kollarında var olmak istiyoruz. Sadece Türkiye içerisinde değil yurt dışında da büyümek ve giderek daha da uluslararası bir yapı haline gelmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2023 yılına kadar Alarko’yu yeni bir sektörle tanıştırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut faaliyet alanlarımızda turizmde yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz. 12 ay turizme açık destinasyonlarda yeni otelleri bünyemize katmanın yanı sıra Bodrum’da yeni bir otel alma düşüncemiz var. Enerji sektöründe özellikle yenilenebilir enerji alanında büyümek, özellikle güneş enerjisi tarafında ciddi yatırımlar yapmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca enerjinin depolanması, hidrojen gibi yeni enerji kaynakları gibi alanlarda da araştırmalar yapıyoruz. Bütün bu çalışmalar sonunda halihazırda 850 milyon dolar seviyesinde olan piyasa değerimizi 2030 yılında 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”