Alarko Carrier, 2025 yılında ihracatla büyümeye odaklandı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Alarko Carrier, 2025 yılı­na hızlı başladı. Uzun yıl­lardır enerji verimlili­ği yüksek, insana ve çevreye du­yarlı, kaynak kullanımını azaltan ürünler geliştirmeye öncelik ver­diklerini belirten Alarko Carrier CEO’su Cem Akan, 2025 yılını ‘yeniden yapılanma yılı’ olarak kurguladıklarına dikkat çekti. Akan, 2024 yılın 184 milyon do­lar ciroyla kapattıklarını belirte­rek, toplam ihracatlarının yakla­şık 30 milyon dolar olduğunu ak­tardı. Akan, “Gebze fabrikamızda üreterek ihraç ettiğimiz ürünler konusunda sektör birincisiyiz. İhracat hacmimizin cirodaki pa­yı yüzde 30 arttı. Kazan ihracatı­mızın yüzde 80’ini ABD’ye yapı­yoruz. Bireysel klimada yüzde 20, ısı pompasında yüzde 25 büyü­dük. Dalgıç pompadaki sektör li­derliğimizi koruduk” dedi.

“Ana ihracat pazarımız Ortadoğu”

İhracatlarının sürekli büyüdü­ğünü; klima santralleri, kombi­ler, kazanlar, sirkülasyon pom­paları, fancoil’ler ve çatı tipi kli­maların ihraç ürünlerinin büyük kısmını oluşturduğunu söyleyen Akan, “Avustralya’dan Alman­ya’ya, Ortadoğu’dan Afrika ülke­lerine kadar geniş bir yelpaze­de yaklaşık 70 ülkeye yaptığımız ihracat, ciromuzun yüzde 16’sı­nı oluşturuyor. Ana ihracat pa­zarımız Ortadoğu’da bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Güney Amerika’ya olan ihra­catımızın da artacağını düşünü­yoruz” diye konuştu.

Hidrojenli kombi üretimine hazırlanıyor

Akan, enerji verimliliği sunan ürünlerine ve projelerine dikkat çekerken, önümüzdeki günler­de hidrojenli kombinin prototi­pinin hazır olacağını müjdeledi. Akan, “Bu teknolojinin ticarileş­mesi, seri üretime geçmesi bir hazırlık gerektiriyor. İngiltere bu konuda çok önde. Biz de çalış­mamızı Sussex Üniversitesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. Dağıtım hattı değiştiği zaman hazırlık­lı olmamız gerekiyor. Sektörün öncülerinden olmayı hedefliyo­ruz” ifadelerini kullandı. Akan, “Abound” adında yeni bir ener­ji verimliliği projesine değine­rek, büyük metrekareli zincir mağazaların enerji tüketim ve­rilerini inceleyen, analiz eden, bir merkezde toplayan ve yapay zekâ kullanarak bunları optimi­ze eden bu sistemin zincir mağa­zaların enerji tüketimini yüzde 10 ile 15 aralığında azaltmasının hedeflendiğini aktardı. Akan, Abound’un çok yakında piyasa­da olacağını da söyledi.

Yakın zamanda petrol plat­formları için iklimlendirme sis­temi üretmeye başladıklarını be­lirten Akan, bu alanda ilk müşte­rilerinin Katar olduğun bildirdi. Akan, “Şimdi de iklimlendirme sistemlerinin çok önemli oldu­ğu veri merkezleri için ürün ça­lışmaya başladık. 2025 yeni ik­limlendirme çözümleriyle yeni­den yapılandığımız bir yıl olacak” açıklamasında bulundu.

“Isı pompasına uygulanacak teşvik döviz açığını kapatır"

Geleceğin iklimlendirme çözümleri arasındaki ısı pompası teknolojisinde Türkiye pazarının gideceği uzun bir yol olduğuna vurgu yapan Cem Akan, “Isı pompasının satış adetleri, nüfusu ve iklimi bizimle paralel ülkelerde yıllık 100-150 bin adet civarında. Maalesef Türkiye pazarında ise henüz 25 bin adet bandındayız. Bu konuda gideceğimiz daha çok yol var. Üstelik bir güneş paneli, batarya gibi sistemlerle desteklediğimizde enerji tüketiminin sıfıra indiği ısı pompası, kesinlikle çok değerli bir sistem. Eğer gerekli teşvikler sağlanırsa bu Türkiye’nin enerji ve döviz açığını kapatacak bir hamle olabilir” dedi.