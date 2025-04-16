Alarko Carrier, 2025 yılında ihracatla büyümeye odaklandı
İhracatın ciro içindeki payını 2024’te %30’a çıkaran Alarko Carrier, kârlılık ve verimliliğe odaklandı. Uzun yıllardır enerji verimliliği yüksek, insana ve çevreye duyarlı, kaynak kullanımını azaltan ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Alarko Carrier CEO’su Cem Akan, “2025 yeni iklimlendirme çözümleriyle yeniden yapılandığımız bir yıl olacak” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Alarko Carrier, 2025 yılına hızlı başladı. Uzun yıllardır enerji verimliliği yüksek, insana ve çevreye duyarlı, kaynak kullanımını azaltan ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Alarko Carrier CEO’su Cem Akan, 2025 yılını ‘yeniden yapılanma yılı’ olarak kurguladıklarına dikkat çekti. Akan, 2024 yılın 184 milyon dolar ciroyla kapattıklarını belirterek, toplam ihracatlarının yaklaşık 30 milyon dolar olduğunu aktardı. Akan, “Gebze fabrikamızda üreterek ihraç ettiğimiz ürünler konusunda sektör birincisiyiz. İhracat hacmimizin cirodaki payı yüzde 30 arttı. Kazan ihracatımızın yüzde 80’ini ABD’ye yapıyoruz. Bireysel klimada yüzde 20, ısı pompasında yüzde 25 büyüdük. Dalgıç pompadaki sektör liderliğimizi koruduk” dedi.
“Ana ihracat pazarımız Ortadoğu”
İhracatlarının sürekli büyüdüğünü; klima santralleri, kombiler, kazanlar, sirkülasyon pompaları, fancoil’ler ve çatı tipi klimaların ihraç ürünlerinin büyük kısmını oluşturduğunu söyleyen Akan, “Avustralya’dan Almanya’ya, Ortadoğu’dan Afrika ülkelerine kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 70 ülkeye yaptığımız ihracat, ciromuzun yüzde 16’sını oluşturuyor. Ana ihracat pazarımız Ortadoğu’da bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Güney Amerika’ya olan ihracatımızın da artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Hidrojenli kombi üretimine hazırlanıyor
Akan, enerji verimliliği sunan ürünlerine ve projelerine dikkat çekerken, önümüzdeki günlerde hidrojenli kombinin prototipinin hazır olacağını müjdeledi. Akan, “Bu teknolojinin ticarileşmesi, seri üretime geçmesi bir hazırlık gerektiriyor. İngiltere bu konuda çok önde. Biz de çalışmamızı Sussex Üniversitesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. Dağıtım hattı değiştiği zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sektörün öncülerinden olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Akan, “Abound” adında yeni bir enerji verimliliği projesine değinerek, büyük metrekareli zincir mağazaların enerji tüketim verilerini inceleyen, analiz eden, bir merkezde toplayan ve yapay zekâ kullanarak bunları optimize eden bu sistemin zincir mağazaların enerji tüketimini yüzde 10 ile 15 aralığında azaltmasının hedeflendiğini aktardı. Akan, Abound’un çok yakında piyasada olacağını da söyledi.
Yakın zamanda petrol platformları için iklimlendirme sistemi üretmeye başladıklarını belirten Akan, bu alanda ilk müşterilerinin Katar olduğun bildirdi. Akan, “Şimdi de iklimlendirme sistemlerinin çok önemli olduğu veri merkezleri için ürün çalışmaya başladık. 2025 yeni iklimlendirme çözümleriyle yeniden yapılandığımız bir yıl olacak” açıklamasında bulundu.
“Isı pompasına uygulanacak teşvik döviz açığını kapatır"
Geleceğin iklimlendirme çözümleri arasındaki ısı pompası teknolojisinde Türkiye pazarının gideceği uzun bir yol olduğuna vurgu yapan Cem Akan, “Isı pompasının satış adetleri, nüfusu ve iklimi bizimle paralel ülkelerde yıllık 100-150 bin adet civarında. Maalesef Türkiye pazarında ise henüz 25 bin adet bandındayız. Bu konuda gideceğimiz daha çok yol var. Üstelik bir güneş paneli, batarya gibi sistemlerle desteklediğimizde enerji tüketiminin sıfıra indiği ısı pompası, kesinlikle çok değerli bir sistem. Eğer gerekli teşvikler sağlanırsa bu Türkiye’nin enerji ve döviz açığını kapatacak bir hamle olabilir” dedi.