Alarko Carrier, ilk yarıda yüzde 69 büyüdü

İklimlendirme sektöründe faaliyet yürüten Alarko Carrier, 2021 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin ilk yarı cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 artışla 500 milyon liraya çıktı. Net kârı 27 milyon liranın üzerine çıkan markanın toplam özkaynakları ise 455 milyon lira oldu.

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, pandeminin tüm dünyada etkisini devam ettirdiği 2021 yılının ilk yarısında, esas faaliyetlerden elde ettikleri kârın 41 milyon liranın üzerine çıktığını bildirdi.

“Üretimde son teknoloji yazılımlardan yararlanıyoruz”

Şirket olarak tasarım aşamasından üretime kadar tüm süreçlerde üst düzey yazılım sistemlerini kullandıklarını anlatan Akan, dünyadaki üretim sürecindeki trendleri de yakından takip ettiklerini vurguladı. Tasarımdan üretime ve satış sonrasına kadar tüm süreçleri bir bütün olarak gördüklerini belirten Akan, “İş süreçlerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş MRP, ERP ve CRM yazılımlarının son halkası olan PLM (Product Lifecycle Management) yazılımıyla, tasarım aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca ürünün takip edildiği bir sistem kullanıyoruz. Bu sayede tasarımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin tüm yaşamı boyunca izlenebilirliğini sağlayabiliyoruz. Üretim teknolojileri açısından kıyasladığımızda Türkiye'nin Avrupa ile aynı seviyelerde olduğunu belirtmek isteriz. Bir klimanın üzerindeki barkoddan bu ürünle ilgili tüm aşamaların okunabilmesinden, şirket içindeki tüm departmanlarda kullanılan yazılımların birbiri ile entegre olmasına kadar dijitalleşmenin tüm aşamalarını tamamlamak istiyoruz.” diye konuştu.

İhracat yapılan ülke sayısı 65’e çıktı

Yurt içindeki başarılarını yurt dışında da devam ettirdiklerine dikkat çeken Cem Akan, şunları söyledi: “Alarko Carrier Ar-Ge departmanı tarafından dizayn edilen veya Carrier ile ortak platformda geliştirdiğimiz ürünlerin tamamını belli oranlarda yurt dışına ihraç ediyoruz. Klima santralleri, radyatörler ve rooftop cihazları ihraç ürünlerimizin büyük kısmını oluştururken ihracat yaptığımız ülke sayısını 65’e yükselttik. Klima santrallerinde İSİB verilerine göre üst üste 8’inci kez en çok ihracat yapan firma ödülünü aldık. Avustralya'dan Almanya'ya, Ortadoğu'dan Afrika ülkelerine kadar geniş bir yelpazede ihracat gerçekleştiriyoruz. Fildişi Sahili, Cibuti, Macaristan, Malta, Makedonya, Mauritius, Şili, Umman, Papua Yeni Gine, Filipinler, Uganda ve Yemen gibi çok farklı coğrafyalara ürünlerimizi ulaştırarak ülkeye ve sektöre katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Yüzde 20 düzeyinde olan ihracat oranımızı birkaç yıl içinde yüzde 30 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.”