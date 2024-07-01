Alarko Carrier klima santralinde kapasite artıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Gebze fabrikasında klima santrali, çatı tipi klima ve fancoil başta olmak üzere iklimlendirme sektöründe ısıtma, soğutma ve su basınçlandırma sistemleri üretimi gerçekleştiren Alarko Carrier, klima santralinde kapasite artışına gidiyor. Klima santralinde 27 haftaya kadar çıkan terminleri düşürmek ve artan talebi karşılamak için Gebze tesislerinde bu yıl klima santralinde üretim kapasitesini yüzde 30 artıracaklarını bildiren Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, bunun için yaklaşık 1,5 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini açıkladı.

Santral üretimini 2 bine çıkartıyor Santral üretiminin, proje ürünü olduğunu ve stoklanamadığı için önceden üretilebilen bir ürün olmadığına dikkat çeken Akan, ‘’Tamamen terzi usulü üretilen bir ürün; farklı boyutlarda farklı kapasitelerde, her binanın her tesisin ayrı özelliği için üretiliyor. Santral üretimi adet olarak çok net bir şey ifade etmiyor. Çünkü çok farklı boyutta santraller üretiliyor.

Yıllık bin 500 civarında santral üretiyoruz. Bu adet sayılarını 2 bine çıkarmaya çalışıyoruz. Kapasite artışıyla 30 kişilik daha istihdam artışı olacak ve aynı zamanda bir makine yatırımımız da bulunuyor” dedi. Geçen yılı çok iyi geçirdiklerini ve bütün projelerini tamamladıklarını bildiren Cem Akan, piyasaya yeni ürünler sunduklarını aktardı.

Yeni nesil kombilerini iç piyasaya sunduklarını açıklayan Akan, ‘’Isıtma açısından da klima açısından da iyi geçti. Genel olarak iyi geçirdik ve pazar payımızı birçok üründe artırdık. Şu an çift vardiya olarak, yüzde 80’lerde kapasite ile çalışıyoruz” diye konuştu. İhracat yüklü siparişlerle yıla giriş yaptıklarını ve çok iyi başladıklarını ifade eden Akan, şu anda ihracatta geçen senenin yüzde 30 üzerinde olduklarını ve yılı böyle kapatmayı beklediklerini aktardı. İhracat siparişlerinin iyi olduğunu ve çeşitli projelerin de bulunduğunu bildiren Akan, “İhracat yıl sonuna kadar güçlü bir şekilde devam edecek.

İç pazarda herkes gibi bir daralma bekliyorduk, ancak öyle bir daralma şu anda görünmüyor. Fabrikamızda endüstriyel ürünler üretiyoruz ve üretimimizin yaklaşık yüzde 90’ını da ihraç ediyoruz. Daha çok üst segment ürün talep eden müşterilere hitap ediyor. Bugün itibarıyla 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz buradan Avustralya’ya santral ihracatı yapıyoruz” dedi. Geçen yıl satışlarını, bir önceki yıla göre yüzde 30 artırdıklarını açıklayan Akan, toplam satışlarını yaklaşık 130 milyon dolardan 190 milyon dolara çıkardıklarını duyurdu.

Eskişehir fabrikasına 10 milyon $ yatırım yapacak

Eskişehir fabrikalarını, geçen yıl aralık ayında devreye aldıklarına işaret eden Cem Akan, Dudullu fabrikalarını oraya taşıdıklarını ve kendi enerjisini üreten çevre dostu bir fabrika olduğunu söyledi. Akan, “Şu anda fabrika alanının yaklaşık yüzde 60’ını kullanıyoruz. Mevcut Dudullu fabrikamızı ve Gebze’deki pompa üretimini buraya taşıdık. Dolayısıyla büyüme potansiyeli olan ve ilerleyen dönemler için konumladığımız bir fabrika. Şu anda bu fabrikamızda yıllık 1500 adet ısı pompası üretiyoruz. Ayrıca, farklı ürünler üretmek için de çeşitli fizibilite çalışmaları yapıyoruz. İhracat potansiyeli yüksek ürünleri tercih edeceğiz. Bu fabrikamıza önümüzdeki 2 ila 3 yıl içinde 10 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyoruz’’ dedi.