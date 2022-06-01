Alarko Carrier, Ümraniye’deki fabrikasını satıyor

Alarko Carrier, İstanbul Ümraniye’de 18 bin 328 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine kurulu fabrikasını satıyor. Satışa dair potansiyel alıcılarla görüşmeler başladı.

Konuya ilişkin Alarko Carrier’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında “Şirketimiz aktifinde kayıtlı, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapunun 70 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m² yüzölçümlü arsası üzerinde kurulu fabrikasının satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlanılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler daha sonra ayrıca açıklanacaktır.” İfadelerine yer verildi.