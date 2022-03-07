Alarko Carrier’den 1,2 milyar lira ciro

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier, 2021 yılı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Şirketin 2021 yılı cirosu, 2020’ye göre yüzde 60 artışla 1 milyar 264 milyon liraya çıktı. Net kârı ise 72 milyon olarak gerçekleşen Alarko Carrier’ın toplam özkaynakları ise 498 milyon lira oldu.

2021 rakamlarını değerlendiren Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, 2021 yılını yüzde 60 ciro artışı ile tamamladıklarını kaydetti. Bu dönemde A-Ge'ye hız verdiklerini belirten Akan, "Ürün gamımızı tamamlayacak projeler geliştirdik. İklimlendirme sektörünün öncü şirketi olarak 2021 yılında verimli bir çalışma planı ve fabrikamızdaki ürün bazlı yatırımlarımız sayesinde hem üretim hem de satış rakamlarımızı önemli ölçüde artırdık. Diğer yandan dünyadaki üretim sürecindeki trendleri de yakından takip ediyoruz. Tasarımdan üretime ve satış sonrasına kadar tüm süreçleri bir bütün olarak görüyor, iş süreçlerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş MRP, ERP ve CRM yazılımlarının son halkası olan PLM (Product Lifecycle Management) yazılımıyla, tasarım aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca ürünün takip edildiği bir sistem kullanıyoruz. Bu sayede tasarımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin tüm yaşamı boyunca izlenebilirliğini sağlayabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ar-Ge yatırımları sürecek

Ar-Ge yatırımlarına da değinen Akan, şunları söyledi: “Türkiye ve dünya pazarının ihtiyaçlarına uygun, yüksek teknoloji ürünler geliştiriyoruz. 55 kişilik Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen yenilikçi Ürünlerimizi 65 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu sene ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdık. Ürünlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla Ar-Ge tesislerimizde TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak çalışmalar, testler yapıyoruz. Ayrıca Carrier’dan yapılan teknoloji transferleri ile ürünlerimizde önemli geliştirmeler sağlıyoruz. 2022 yılındaki yatırımlarımızı Ar-Ge ve inovasyon odaklı yapmayı hedefliyoruz. Carrier’ın bağlı bulunduğu tüm bölgelerinde uygulanan Carrier Excellence işletim sistemi bizim üretim tesisimizde de uygulanıyor. Fancoil üretimine başladık. Bataryasını da kendi bünyemizde üretmek için planladığımız yatırım yılın ilk çeyreğinde tamamlanacak. Rooftop ve klima santrali laboratuvarımıza ek olarak geçen yılın sonunda fancoil laboratuvarımızı da açtık. Özellikle sirkülasyon pompası ve ısıtma ürünleri için Ar-Ge yatırımlarımız olacak. Yerden ısıtma ürünlerinde iki yıldır bir atılım içindeyiz. Sirkülasyon pompasında yeni kapasiteler ve bina otomasyon uyumlu modelleri piyasaya sunacağız. Güneş enerjili dalgıç pompa ürünümüzü piyasaya sunduk. Isı pompası ve hidrojenli kombi ürünleri üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 2022 Eylül ayında yeni kombimizi piyasaya sunacağız.”