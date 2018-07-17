Alarko, 'doğalgaz'da vanayı kıstı

17 Temmuz 2018

Altek Alarko Elektrik'in Kırklareli'nde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin 169,30 MWm / 163,98 MWe kurulu güç için olan lisansı, kendi talebi üzerine 84,65 MWm / 81,99 MWe kurulu güce düşürüldü.

Alarko Holding'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan, Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralimizin 169,30 MWm / 163,98 MWe kurulu güç için olan lisansı, şirketimizin talebi üzerine EPDK tarafından 84,65 MWm / 81,99 MWe kurulu güce düşürülmüştür."