Alarko GYO’dan 965,2 milyon TL yenileme yatırımı

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Alarko GYO) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Muğla’daki turizm tesisi için 965,2 milyon liralık yenileme yatırımı yapacağını duyurdu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 10.06.2022 tarihli toplantısında,

-Portföyümüzde bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan mevkii'ndeki turizm tesisimiz için yaklaşık 965.250.000 TL yenileme yatırımının yapılmasına,

- Yatırım Teşvik Belgesi alımı için müracaat edilmesine,

- Yapılacak yatırımın teşvik belgesi kapsamında olmak üzere özkaynak ve kredi kullanılarak tamamlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”