Alarko Holding, hisse geri alım programı başlatılmasına karar verdi

Alarko Holding A.Ş., hisse geri alım programı başlatılması konusunda KAP’a açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimizin 14.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, kararın ekinde yer alan Şirketimizin pay geri alım programının ("Pay Geri Alım Programı") kabul edilmesine ve Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve Şirketimiz hisse değerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Genel Kurul kararı olmaksızın Pay Geri Alım Programı’nın başlatılmasına ve Pay Geri Alım Programı kapsamında pay geri alımı yapılmasına,

Pay Geri Alım Programı’nın ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir."