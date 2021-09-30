Alarko Holding İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu emekli oldu

Alarko Holding İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu emekliliğe ayrılırken, yerine Ümit Nuri Yıldız atandı. İş hayatının 47 yılını Alarko bünyesinde Yavrucu, emekli olduktan sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirkete katkı vermeye devam edecek.

Konuya ilişkin Alarko Holding’den yapılan açıklamada, “Topluluğumuzda uzun yıllardır bizlerle birlikte olan ve topluluğumuza yön veren İcra Kurulu Başkanımız Ayhan Yavrucu 30.09.2021 tarihi itibarıyla emekli olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmiştir. Yavrucu’nun bu talebi yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, kendisinin tecrübe ve bilgi birikiminden Alarko Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak yararlanmaya devam edeceğiz. Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanlığına 01.10.2021 tarihi itibarıyla Ümit Nuri Yıldız atanmıştır.” ifadelerine yer verildi.