Alarko Holding, ilk çeyrekte kârını 1 milyar liraya çıkardı

Alarko Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde 1 milyar TL’nin üzerinde net kâr elde eden Alarko’nun kombine Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 383 artışla 3,1 milyar TL’ye çıktı. İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, ilk çeyrekte büyümeye, yatırımcılara ve tüm paydaşların değer yaratmaya devam ettiklerini söyledi.

Çevik yönetim, çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve ihtiyatlı risk politikaları sayesinde büyümeyi sürdürdüklerini belirten Yıldız, 2021’in ilk çeyreğinde 43 milyon TL olan konsolide net kârlarının bu çeyrekte 1 milyar TL’nin üzerine çıktığına dikkat çekti.

“Yıl sonu hedeflerimize ulaşabileceğimize inancım tam”

Alarko olarak temelde oluşturdukları ve korudukları prensipler sayesinde istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini kaydeden Yıldız, şunları söyledi: “Kendini kanıtlamış kuvvetli icra kabiliyetimizin yanı sıra doğru strateji ve iş modelinin, uzun vadeli başarımız için gerekli en önemli faktörler olduğuna inanıyoruz. Tedarik zinciri darboğazından kaynaklanan maliyet artışları ve küresel anlamda artan enflasyon, faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir sınırlayıcı olarak görülse de topluluk bünyesinde yürüttüğümüz başarılı ve öngörülü pozisyon alma, maliyet yönetimi, dinamik satış planlama ile hedge çalışmaları beklentilerimize uygun olarak başarılı sonuçlar elde etmemizi sağladı. Kombine FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 383 artarak 3,1 milyar TL’ye ulaştı. Pandemiye ilişkin gelişmeleri ve emtia maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanan belirsizlikleri göz önünde bulundurarak, yılın geri kalanı için temkinli olmaya devam ediyoruz. Bununla beraber yönetimsel kabiliyetlerimiz ve çalışanlarımızın sınırsız gayretiyle beraber, yıl sonu hedeflerimize ulaşabileceğimize inancım tam.”